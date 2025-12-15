Spitäler: Der neue Chef für 16.000 Mitarbeiter

Der Posten wurde erneut ausgeschrieben, dieses Mal dürfte die Geschäftsführung um Noch-Vorsitzenden Franz Harnoncourt (sein Abgang ist fix) sowie Harald Schöffl und Karl Lehner mit der Personalie einverstanden sein. Der neue Personalverantwortlich von 16.000 Beschäftigten in der OÖ. Gesundheitsholding ist Marc Suppin. Der promovierte Jurist war zuvor beim Gesundheitsdienstleister Vamed in Wien für das Personalmanagement verantwortlich, ist also ein Kenner der heimischen Spitalslandschaft.