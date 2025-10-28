Tiroler Fichte schmückt heuer Wiener Rathausplatz

Beleuchtung mit Landeshauptleuten Ludwig und Mattle

Nach dem Transport aus dem Westen benötigt die Fichte etwas Zeit, um sich vollständig zu entfalten. Das Stadtgartenamt bessert bis zur feierlichen Beleuchtung Mitte November noch Transportschäden aus. Bei der Einschaltung der Lichter werden auch die Landeshauptleute von Wien und Tirol, Michael Ludwig (SPÖ) und Anton Mattle (ÖVP), anwesend sein. Der Weihnachtsbaum wird mit rund 1000 Kugeln und Lichtern geschmückt. Gleichzeitig wird die Beleuchtung des Rathausparks eingeschaltet. Auch der sogenannte Herzerlbaum wird an diesem Tag erleuchtet.