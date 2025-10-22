Vorteilswelt
Auftakt in Schönbrunn

Festliche Stimmung: Erster Christbaum Wiens ist da

Wien
22.10.2025 13:28
Mehr als zwei Monate vor dem Heiligen Abend ist am Mittwoch bereits der traditionelle Christbaum ...
Mehr als zwei Monate vor dem Heiligen Abend ist am Mittwoch bereits der traditionelle Christbaum vor dem Schloss Schönbrunn aufgestellt worden.(Bild: Bartel Gerhard)

Neun Wochen vor Heiligabend hält die Weihnachtsstimmung in Wien weiter Einzug: Nachdem die Montage der Lichterketten bereits auf Hochtouren läuft, werden nun auch die ersten Christbäume aufgestellt – etwa vor dem Schloss Schönbrunn am Mittwoch, wo in gut zwei Wochen der Weihnachtsmarkt eröffnet.

Allmählich hält die weihnachtliche Stimmung Einzug in Wien und zeichnet zunehmend das Stadtbild. Mehr als zwei Monate vor dem Heiligen Abend ist am Mittwoch bereits der traditionelle Christbaum im Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn aufgestellt worden.

Die rund 160 Jahre alte Fichte stammt aus dem Raurisertal im Salzburger Pinzgau und wurde im Forstrevier Taxenbach der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) geerntet und per Tieflader nach Wien transportiert, hieß es in einer Aussendung zum diesjährigen Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn. Dieser öffnet allerdings erst in rund zwei Wochen – am 6. November – seine Pforten. 

Ein „Stück österreichische Natur“ in Wien
„Der heurige Christbaum ist ein besonders schönes Exemplar – eine stattliche, schön gewachsene Fichte mit rundum dichten Ästen. Wir freuen uns, damit ein Stück heimischen Wald und vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt zu bringen“, teilte ÖBf-Vorstandssprecher Georg Schöppl mit.

Der Baum bringt nicht nur festliche Stimmung, sondern auch ein Stück österreichischer Natur mitten in die Stadt.

Katrin Edtmeier, Geschäftsführerin von Imperial Markets

Es sei jedes Jahr ein besonderer Moment, wenn der große Christbaum im Eherenhof aufgestellt werde, freute sich Katrin Edtmeier, Geschäftsführerin von Imperial Markets. „Der Baum bringt nicht nur festliche Stimmung, sondern auch ein Stück österreichischer Natur mitten in die Stadt.“

Die riesigen Christbaumkugeln in der Rotenturmstraße hängen bereits rund eine Woche.
Die riesigen Christbaumkugeln in der Rotenturmstraße hängen bereits rund eine Woche.(Bild: Christoph Engelmaier)
Am Dienstagabend erfolgte der Startschuss der Montage für die Wallensteinstraße in der ...
Am Dienstagabend erfolgte der Startschuss der Montage für die Wallensteinstraße in der Brigittenau.(Bild: Robin Muchitsch)

Montage der Weihnachtsbeleuchtung läuft
Auch die rund 30 Straßen, die heuer festlich beleuchtet werden, nehmen zunehmend Gestalt an. In der Rotenturmstraße hängen bereits die ersten Riesen-Kugeln: Etwa 100 Kilogramm schwer schweben sie in mehreren Metern Höhe über der Straße und bringen Weihnachtsstimmung in den inneren Bezirk.

Auch in der Kärntner Straße, der Simmeringer Hauptstraße sowie in der Wallensteinstraße wurde bereits mit der Montage der Dekoration begonnen. Die Innere Mariahilfer Straße folgt Anfang November.

Die großen Leuchtkugeln in der Rotenturmstraße in der City hängen schon jetzt.
Mitten im Herbst!
Die ersten Weihnachtskugeln in Wien hängen bereits
16.10.2025

Die Wiener Weihnachtsbeleuchtung soll voraussichtlich Mitte bis Ende November in Betrieb genommen werden und rund sieben Wochen lang, an sieben Tagen pro Woche und jeweils rund sieben Stunden pro Tag eingeschaltet sein. Die Beleuchtung wird mittels LED-Technik betrieben – dadurch konnten laut der Wiener Wirtschaftskammer die Stromkosten um rund 80 Prozent gesenkt werden.

Weihnachtsmarkt-Auftakt in zwei Wochen
Und auch die Wiener Weihnachtsmärkte lassen nicht mehr lange auf sich warten. Den Auftakt am 6. November macht der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn, gefolgt von dem Weihnachtsdorf am Stephansplatz, das am 8. November eröffnet. Bis zum 28. November öffnen über zehn Weihnachtsmärkte in ganz Wien ihre Türen. 

Wien
Auftakt in Schönbrunn
Festliche Stimmung: Erster Christbaum Wiens ist da
Chaos am Morgen
Schaden legte Wiener U6 stellenweise lahm
Nach Rapid-Match
15-Jährige am Heimweg in Schnellbahn missbraucht
Am Westbahnhof
PENNY Frischekick zum Nationalfeiertag!
„Krone“-Interview
Julian le Play: „So ein bisschen wie Harry Styles“
