Festliche Stimmung: Erster Christbaum Wiens ist da

Die Wiener Weihnachtsbeleuchtung soll voraussichtlich Mitte bis Ende November in Betrieb genommen werden und rund sieben Wochen lang, an sieben Tagen pro Woche und jeweils rund sieben Stunden pro Tag eingeschaltet sein. Die Beleuchtung wird mittels LED-Technik betrieben – dadurch konnten laut der Wiener Wirtschaftskammer die Stromkosten um rund 80 Prozent gesenkt werden.