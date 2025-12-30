Seit etla hundert Jåhr: Sauhaxnversteigerung

Je nach Größe des Fleischstücks und Stimmung unter den Leuten bringt eine Haxe 30 bis 100 Euro. Das Geld fließt in die Erhaltung der Filialkirche, die Margaretha und Silvester geweiht ist. An der Decke sind Legenden um den Heiligen dargestellt. Dort ist zu lesen „Heiliger Sylvester, nach Maria der Staller Tröster!“, denn die Kirche von Lainach gehörte früher zur Pfarre Stall.