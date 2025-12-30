Vorteilswelt
Sportevents in Villach

Skisprung-Heimweltcup lockt in die Alpenarena

Kärnten
30.12.2025 14:00
Bald heben die besten Ski-Springerinnen in der Alpenarena ab
Bald heben die besten Ski-Springerinnen in der Alpenarena ab

Auf die besten Skispringerinnen, die sich am 5. und 6. Jänner messen, folgt der Nachwuchs. Ende Jänner können die Kleinen ihr Können beweisen.

Die Villacher Alpenarena wird am 5. und 6. Jänner wieder Schauplatz von zwei Weltcup-Skispringen der Damen. Rund 70 Athletinnen aus 19 Nationen werden an den Start gehen. „Wir sind bereit, freuen uns auf großartige Wettkämpfe und spannende Springen“, so der Chef des Organisationskomitees, Franz Wiegele.

Beim Goldi Talentecup darf sich auch der Springnachwuchs ausprobieren.
Beim Goldi Talentecup darf sich auch der Springnachwuchs ausprobieren.

Ein Höhepunkt ist wieder die Siegerehrung am Abend des 5. Jänner. Auf dem Eis des Rathausplatzes werden die besten Springerinnen geehrt. Die jungen Wernberger sowie Emily Miles werden für Unterhaltung sorgen. Die zahlreichen Fans werden rund um den Rathausplatz wieder für eine tolle Stimmung sorgen. Das Weltcup-Springen wird von ORF1 sowie von zwölf weiteren Sendern übertragen. Alle Infos finden Sie hier.

Anfänge eines Skisprung-Talentes
Und damit die Skisprungzukunft gesichert ist, macht am 18. Jänner wieder der Goldi-Talentecup in der Alpenarena Station. Mädchen und Buben zwischen 5 und 10 Jahren können sich dabei an ihren ersten Sprüngen über eine kleine Chance erproben. Bei dem Cup wurde unter anderem das Talent von Skisprung-Ass Daniel Tschofenig entdeckt. Anmeldungen bis spätestens zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn auf www.goldi-cup.at .

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Kärnten

Newsletter
