Skisprung-Heimweltcup lockt in die Alpenarena

Auf die besten Skispringerinnen, die sich am 5. und 6. Jänner messen, folgt der Nachwuchs. Ende Jänner können die Kleinen ihr Können beweisen.
Die Villacher Alpenarena wird am 5. und 6. Jänner wieder Schauplatz von zwei Weltcup-Skispringen der Damen. Rund 70 Athletinnen aus 19 Nationen werden an den Start gehen. „Wir sind bereit, freuen uns auf großartige Wettkämpfe und spannende Springen“, so der Chef des Organisationskomitees, Franz Wiegele.
Ein Höhepunkt ist wieder die Siegerehrung am Abend des 5. Jänner. Auf dem Eis des Rathausplatzes werden die besten Springerinnen geehrt. Die jungen Wernberger sowie Emily Miles werden für Unterhaltung sorgen. Die zahlreichen Fans werden rund um den Rathausplatz wieder für eine tolle Stimmung sorgen. Das Weltcup-Springen wird von ORF1 sowie von zwölf weiteren Sendern übertragen. Alle Infos finden Sie hier.
Anfänge eines Skisprung-Talentes
Und damit die Skisprungzukunft gesichert ist, macht am 18. Jänner wieder der Goldi-Talentecup in der Alpenarena Station. Mädchen und Buben zwischen 5 und 10 Jahren können sich dabei an ihren ersten Sprüngen über eine kleine Chance erproben. Bei dem Cup wurde unter anderem das Talent von Skisprung-Ass Daniel Tschofenig entdeckt. Anmeldungen bis spätestens zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn auf www.goldi-cup.at .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.