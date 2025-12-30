Skisprung-Heimweltcup lockt in die Alpenarena

Ein Höhepunkt ist wieder die Siegerehrung am Abend des 5. Jänner. Auf dem Eis des Rathausplatzes werden die besten Springerinnen geehrt. Die jungen Wernberger sowie Emily Miles werden für Unterhaltung sorgen. Die zahlreichen Fans werden rund um den Rathausplatz wieder für eine tolle Stimmung sorgen. Das Weltcup-Springen wird von ORF1 sowie von zwölf weiteren Sendern übertragen. Alle Infos finden Sie hier.