Darum war es Cruise peinlich, mit ihr zu arbeiten

Nach Geburt sofort wieder in Topform

„Aber damit“, fuhr sie fort, „kam auch viel Druck, den ich mir selbst machte – um gewissermaßen zu beweisen, dass es möglich ist.“ So sei sie besonders streng mit sich gewesen, was ihre Fitness für die Rolle als Anwältin in der Abteilung für Innere Angelegenheiten der US Navy betraf. „Ich habe mit dem Training begonnen, noch bevor Scout geboren wurde.“