Star-Alarm bei Gucci

Demi Moore funkelt, Mailand flippt aus!

Star-Style
25.09.2025 15:05
Demi Moore funktelte bei Gucci in einem goldenen Pailletten-Kleid. Nicht das einzige ...
Demi Moore funktelte bei Gucci in einem goldenen Pailletten-Kleid. Nicht das einzige Promi-Highlight der Mailänder Fashion Week!

Die Mailänder Fashion Week hat kaum begonnen – und schon schreibt Gucci Modegeschichte! Unter der kreativen Regie von Demna (44, Ex-Balenciaga) feierte das italienische Traditionshaus einen Neustart der Extraklasse. Highlight des Abends: die Premiere des Kurzfilms „The Tiger”, inszeniert von Spike Jonze und Halina Reijn.

Doch der wahre Star? Demi Moore (62), die im glitzernden Goldkleid mit kupferfarbenen Akzenten die Show stahl. Mit Kristallfransen und dramatischer Silhouette verkörperte sie perfekt Demnas neue Vision für Gucci.

Das Publikum tobte – Szenen fast wie bei einer Hollywood-Premiere!

Gold-Diva Demi!
Gold-Diva Demi!
Die Hollywoodschauspielerin stiehlt allen die Schau in Mailand.
Die Hollywoodschauspielerin stiehlt allen die Schau in Mailand.
In ihrem Glamour-Kleid wird sie in Erinnerung bleiben!
In ihrem Glamour-Kleid wird sie in Erinnerung bleiben!

Auch sonst gaben sich die Stars die Klinke in die Hand: Gwyneth Paltrow (52), Anna Wintour (75) und Serena Williams (43) sorgten für Fashion-Momente, die noch lange in Erinnerung bleiben werden. Doch gegen Demi in ihrem Glamour-Kleid? Chancenlos.

Gwyneth Paltrow von Kopf bis Fuß im Gucci-Logo
Gwyneth Paltrow von Kopf bis Fuß im Gucci-Logo
Serena Williams bei Gucci
Serena Williams bei Gucci
Anna Wintour bei Gucci
Anna Wintour bei Gucci

Auch bei Fendi und Missoni hieß es Stars satt: Hilary Duff, Shailene Woodley, Bang Chan & Co. ließen die Front Rows glühen. Eins war klar: Mailand ist dieser Tage nicht nur Mode-Hotspot, sondern auch das Mekka für Promi-Spotting.

