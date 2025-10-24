Vorteilswelt
Liebesgeflüster

Orlando Bloom „datet geheimnisvolle Brünette“

Society International
24.10.2025 15:00
Orlando Bloom soll mehrere Dates mit einer unbekannten Brünetten gehabt haben.
Orlando Bloom soll mehrere Dates mit einer unbekannten Brünetten gehabt haben.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

„Herr der Ringe“-Star Orlando Bloom ist nach der Trennung von Katy Perry Berichten zufolge „wieder am Daten“.

Der 48-jährige Schauspieler hat sich Anfang dieses Jahres von Popstar Katy Perry getrennt und soll nun mehrere streng geheime Treffen mit einer unbekannten brünetten Frau gehabt haben.

Spaß und Lockerheit
Ein Insider sagte der Zeitung „The Sun“: „Orlando und Katy haben sich wirklich einvernehmlich getrennt und wünschen sich nur das Beste füreinander. Er hält die Dinge momentan eher zurückhaltend, aber er datet wieder.“

Orlando Bloom ist wieder offen für Flirts.
Orlando Bloom ist wieder offen für Flirts.(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Ex Katy Perry wurde nach der Trennung mit Justin Trudeau gesichtet.
Ex Katy Perry wurde nach der Trennung mit Justin Trudeau gesichtet.(Bild: AP/APA/Jordan Strauss/Invision)

Trotzdem hat es Orlando nicht eilig, eine neue Beziehung zu beginnen – der Filmschauspieler möchte im Moment einfach nur „Spaß haben“. Der Insider fuhr fort: „Er war auf einer Reihe von Dates in Chelsea, und es wirkt alles ziemlich entspannt, aber er hat Spaß. Im Moment hält er es locker.“

Perry bereits wieder vergeben?
Unterdessen wurde Katy Perry in den letzten Monaten romantisch mit Justin Trudeau, dem ehemaligen Premierminister von Kanada, in Verbindung gebracht.

Trudeau soll Perry den Hof gemacht und nicht locker gelassen haben.
Trudeau soll Perry den Hof gemacht und nicht locker gelassen haben.(Bild: AP/Andy Kropa, left, and Frank Gunn)

Ein Insider behauptete zuvor, dass Katy und Justin „viel gemeinsam haben“, nachdem die beiden Anfang des Jahres zusammen in Montreal gesehen wurden.

Lesen Sie auch:
Justin Trudeau ließ einfach nicht locker! Wie Kanadas Ex-Premier Katy Perry für sich gewann – ...
Sie wollte erst nicht!
Aber Trudeau ließ bei Perry einfach nicht locker!
14.10.2025
Neue Turtelfotos
Katy Perry und Justin Trudeau beim Küssen erwischt
12.10.2025

Der Bekannte der Sängerin sagte damals dem Magazin „People“: „Sie sind aneinander interessiert, aber es wird eine Weile dauern, bis klar ist, wohin das führt. Sie reist um die Welt, und er versucht gerade herauszufinden, wie sein Leben weitergeht, jetzt, da er kein Premierminister mehr ist – aber da ist eine Anziehung. Sie haben viel gemeinsam.“

