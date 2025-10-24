Orlando Bloom „datet geheimnisvolle Brünette“

„Herr der Ringe“-Star Orlando Bloom ist nach der Trennung von Katy Perry Berichten zufolge „wieder am Daten“.
Der 48-jährige Schauspieler hat sich Anfang dieses Jahres von Popstar Katy Perry getrennt und soll nun mehrere streng geheime Treffen mit einer unbekannten brünetten Frau gehabt haben.
Spaß und Lockerheit
Ein Insider sagte der Zeitung „The Sun“: „Orlando und Katy haben sich wirklich einvernehmlich getrennt und wünschen sich nur das Beste füreinander. Er hält die Dinge momentan eher zurückhaltend, aber er datet wieder.“
Trotzdem hat es Orlando nicht eilig, eine neue Beziehung zu beginnen – der Filmschauspieler möchte im Moment einfach nur „Spaß haben“. Der Insider fuhr fort: „Er war auf einer Reihe von Dates in Chelsea, und es wirkt alles ziemlich entspannt, aber er hat Spaß. Im Moment hält er es locker.“
Perry bereits wieder vergeben?
Unterdessen wurde Katy Perry in den letzten Monaten romantisch mit Justin Trudeau, dem ehemaligen Premierminister von Kanada, in Verbindung gebracht.
Ein Insider behauptete zuvor, dass Katy und Justin „viel gemeinsam haben“, nachdem die beiden Anfang des Jahres zusammen in Montreal gesehen wurden.
Der Bekannte der Sängerin sagte damals dem Magazin „People“: „Sie sind aneinander interessiert, aber es wird eine Weile dauern, bis klar ist, wohin das führt. Sie reist um die Welt, und er versucht gerade herauszufinden, wie sein Leben weitergeht, jetzt, da er kein Premierminister mehr ist – aber da ist eine Anziehung. Sie haben viel gemeinsam.“
