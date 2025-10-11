Oscar-Preisträgerin Diane Keaton (79) ist tot

Die Schauspiel-Legende Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Ihr Ableben wurde von ihrer Familie gegenüber dem „People“-Magazin bestätigt. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.
Die Familie der Schauspielerin bat nach ihrem Tod um Privatsphäre. Die Hollywood-Legende sei einem Sprecher zufolge in Kalifornien gestorben. Keaton, geboren 1946 in Los Angeles als Diane Hall, war eine der prägendsten Figuren ihrer Generation, berühmt für ihre exzentrischen Rollen, ihren einzigartigen Stil und ihre unverwechselbare Persönlichkeit. Die durch unzählige Filme bekannte Schauspielerin hatte 1978 den Oscar für ihre Rolle im Film „Der Stadtneurotiker“ gewonnen.
Ihr Aufstieg begann in den 1970er-Jahren, einer Dekade, die sie entscheidend prägte. Unvergessen bleibt ihre Rolle als Kay Adams-Corleone in Francis Ford Coppolas Meisterwerk „Der Pate“. Pikant: Den Bestseller von Mario Puzo hatte sie vor dem Vorsprechen nie gelesen. „Ich glaube, das Netteste, was mir je jemand angetan hat, war, mich für ,Der Pate‘ zu besetzen, obwohl ich es nicht einmal gelesen hatte. Ich wusste rein gar nichts“, erzählte sie 2022.
Keaton war Mädchenname der Mutter
Geboren als ältestes von vier Kindern eines Bauingenieurs und einer Hausfrau, träumte sie früh von der Bühne. Ihre Mutter, so Keaton, wäre insgeheim selbst gerne Entertainerin gewesen. Nach der Highschool zog sie nach New York. Da der Name Diane Hall bei der Schauspielergewerkschaft bereits vergeben war, nahm sie den Mädchennamen ihrer Mutter an: Keaton.
Diane Keaton hat nie geheiratet, eine bewusste Entscheidung, die sie in Hollywood zur Ausnahme machte. „Ich bin wirklich froh, dass ich nicht geheiratet habe. Ich bin ein Sonderling“, erklärte sie 2019. „Ich erinnere mich, wie in der Highschool ein Typ zu mir kam und sagte: ,Eines Tages wirst du eine gute Ehefrau sein.‘ Und ich dachte: ,Ich will keine Ehefrau sein. Nein.‘“
Ihre Romanzen mit den prominentesten Männern der Branche – darunter Woody Allen, Warren Beatty und Al Pacino – sorgten für Schlagzeilen. „Talent ist so verdammt attraktiv“, erklärte in Bezug auf ihre Männerwahl.
Ihre Erfüllung fand sie laut „People“ als Mutter. Mit 50 Jahren adoptierte sie ihre Tochter Dexter (1996), fünf Jahre später folgte Sohn Duke (2001). „Mutterschaft war kein Drang, dem ich nicht widerstehen konnte, es war eher ein Gedanke, den ich schon sehr lange mit mir herumtrug. Also stürzte ich mich hinein“, sagte sie einst. Diane Keaton wird von ihren beiden Kindern überlebt. Sie hinterlässt ein filmisches Erbe, das Generationen inspirierte, und das Bild einer Frau, die stets kompromisslos sie selbst war.
