Gipfel zwischen Trump und Putin auf der Kippe

Russland fordert den gesamten Donbass

Nach einem Telefonat zwischen den beiden Ministern am Montag drang von US-Seite durch, dass man der Ansicht sei, Lawrow sei nicht von seinen (maximalen) Forderungen abgegangen. Zuvor hatte es geheißen, die Russen seien zu einem sofortigen Kriegsende bereit, sollte man den gesamten Donbass von der Ukraine erhalten. Rubio werde deshalb noch nicht empfehlen, dass sich Trump und Putin bereits in der kommenden Woche treffen. Man sei aber bereit, vorerst weiterhin auf Ministerebene zu sprechen.