„Man kann das Glück mit harter Arbeit erzwingen“

Start frei für die Olympia-Saison! Mit zwei Riesentorläufen beginnt am Wochenende auf dem Rettenbachferner über Sölden der Alpin-Winter, der mit den Spielen in Cortina und Bormio seinen Höhepunkt finden wird. Was von den österreichischen Fahrerinnen und Fahrern in dieser Saison zu erwarten ist, sagen die beiden Ski-Experten der „Krone“, Michaela Kirchgasser und Reinfried Herbst.
Michaela Kirchgasser: Riesentorlauf! Hand aufs Herz: Den Österreicherinnen wäre der Start in jeder anderen Disziplin wohl lieber. Im Riesen haben wir Probleme. Und nicht erst seit Eva-Maria Brems letztem Sieg 2016 in Jasna. Das hat schon so rund um 2010, 2011 angefangen.
