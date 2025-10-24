„Man kann das Glück mit harter Arbeit erzwingen“

Start frei für die Olympia-Saison! Mit zwei Riesentorläufen beginnt am Wochenende auf dem Rettenbachferner über Sölden der Alpin-Winter, der mit den Spielen in Cortina und Bormio seinen Höhepunkt finden wird. Was von den österreichischen Fahrerinnen und Fahrern in dieser Saison zu erwarten ist, sagen die beiden Ski-Experten der „Krone“, Michaela Kirchgasser und Reinfried Herbst.