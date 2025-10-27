Kandidaten-Roulette im Kreml: Wer folgt auf Putin?

Der Ukraine-Krieg und die politische Zukunft Russlands sind untrennbar mit Präsident Wladimir Putin verbunden. Doch ist der autoritäre Kreml-Zar bereits 73 Jahre alt und angeblich gesundheitlich schwer angeschlagen. Wen könnte Putin zu seinem Nachfolger küren? Krone+ weiß mehr.
Er ist der dienstälteste Kreml-Chef seit Josef Stalin, seit mehr als einem Vierteljahrhundert führt er Russland mit harter Hand. Denkt Wladimir Putin überhaupt daran, sein Amt als russischer Präsident irgendwann aufzugeben? Ja. Laut einer im Mai vom russischen Staatsfernsehen veröffentlichten Dokumentation ist die Nachfolger-Frage in seinem Kopf stark präsent. „Ich denke ständig darüber nach“, so Putin in dem TV-Beitrag.
