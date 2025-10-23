Nach Rettung: Jufa sperrt vier Hotels wieder auf

Erste Wiedereröffnung zu Weihnachten

Ganz konkret ist der Plan für das Hotel Hochrindl in den Kärntner Nockbergen: Von 19. bis 22. Dezember und dann dauerhaft ab 26. Dezember werden wieder Urlaubsgäste begrüßt. Im Frühjahr sollen dann die drei steirischen Standorte Seckau, Pölla und Schloss Röthelstein in Admont folgen. Es finden in allen drei Fällen derzeit „Gespräche mit den Partnern vor Ort“ statt, so Jufa.