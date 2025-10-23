Nach Rettung: Jufa sperrt vier Hotels wieder auf

Lange Zeit wurde um die Zukunft der steirischen Jufa-Hotel-Gruppe gerungen, im Juli dann die Überraschung: Die Industrie- und Technologiegruppe EOSS steigt ein. Nun sollen vier bereits geschlossene Häuser wiedereröffnet werden, den Anfang macht Hochrindl in Kärnten.
Diverse Namen möglicher Investoren wurden im Vorfeld genannt, EOSS mit Sitz in Graz war dann im Juli eine große Überraschung: Die Gruppe rund um die Brüder Michael und Peter Blaschitz will mehrheitlich bei Jufa einsteigen. Die mit 58 Standorten und 1500 Mitarbeitern größte österreichische Hotelkette geriet in der Corona-Zeit in finanzielle Schieflage, jahrelang musste Gründer und Geschäftsführer Gerhard Wendl um sein Lebenswerk kämpfen.
Jetzt scheint die Rettung endgültig gesichert. Seit Ende September liegt der positive Bescheid der Bundeswettbewerbsbehörde vor, der Einstieg von EOSS ist daher „in der finalen Phase“, wie es am Donnerstag heißt – verknüpft mit einer positiven Nachricht: Vier bereits geschlossene Hotels werden wiedereröffnet.
Erste Wiedereröffnung zu Weihnachten
Ganz konkret ist der Plan für das Hotel Hochrindl in den Kärntner Nockbergen: Von 19. bis 22. Dezember und dann dauerhaft ab 26. Dezember werden wieder Urlaubsgäste begrüßt. Im Frühjahr sollen dann die drei steirischen Standorte Seckau, Pölla und Schloss Röthelstein in Admont folgen. Es finden in allen drei Fällen derzeit „Gespräche mit den Partnern vor Ort“ statt, so Jufa.
„Unsere Hotels sind für den Winter gut gebucht, weshalb wird der Wintersaison sehr positiv entgegenblicken“, sagt Wendl. Man biete weiterhin „leistbaren Skiurlaub“. Wendl betont: „Ich bin mit dem Fortschritt der letzten Monate sehr zufrieden.“
