Sonnensturm bringt Polarlichter nach Österreich

In der Nacht auf Freitag zeigte sich am österreichischen Himmel ein seltenes Spektakel: Faszinierende Polarlichter tauchten den Himmel in ein magisches Farbenspiel aus Rot, Grün und Violett. Dieses seltene Naturphänomen, das normalerweise nur in hohen nördlichen Breiten zu beobachten ist, verzauberte Schaulustige in ganz Österreich.