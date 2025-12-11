Vorteilswelt
Türchen 11

Puncake: Wortspiele im Dialekt auf Tassen designt

Kärnten
11.12.2025 05:17
(Bild: Puncakefrei)

Ihre Wortspiele finden sich auf verschiedenen Produkten wie Tassen, T-Shirts, Gewürzgläser und mehr wieder. Michaela Kofler spricht im Adventkalender der „Kärntner Krone“ über ihre Leidenschaft als Grafikdesignerin. 

Schon als Kind war kein Zettel und keine Wand vor Michaela Kofler sicher – „Gezeichnet wurde einfach überall“, lacht die Villacherin, die 2012  als Hobby mit ihren ersten Wortspiel-Comics startete. „Und die fanden so schnell Anklang, dass ich 2017 mein Nebengewerbe anmeldet habe und seit 2020  selbstständig als Grafikdesignerin und Illustratorin tätig bin“, erzählt sie voller Freude. 

Viel Dialekt und Wortspiel
Puncake heißt ihre Firma. „Ich liebe Wortspiele. Pancake – also Pfannkuchen – und to pun – also mit Wörtern spielen – habe ich einfach verknüpft. Genau darum dreht sich bei mir alles – ums Spiel mit Sprache, Humor und Alltag.“ 

Und genau das spiegelt sich auch in ihrer Arbeit wider. „Ideen fliegen mir überall zu und gezeichnet wird überall, egal ob auf dem iPad oder auf Bierdeckel oder Servietten“, erzählt die Grafikdesignerin, die auch Logos, Visitenkarten, Flyer und vieles mehr erstellt. Was bei Kofler nicht fehlen darf: Kärntner Dialekt-Sprache – denn die ist in ihren Werken auch zu finden. 

Michaela Koflers Produkte sind handgemacht und heimatverbunden.
Michaela Koflers Produkte sind handgemacht und heimatverbunden.(Bild: Puncake)
Kärntner Dialekt findet sich auf den Produkten von Kofler wieder.
Kärntner Dialekt findet sich auf den Produkten von Kofler wieder.(Bild: Puncake)
Und auch T-Shirts gibt es in ihrem Sortiment.
Und auch T-Shirts gibt es in ihrem Sortiment.(Bild: Puncake)

Humorvoll, heimatverbunden, handgemacht
Wer also ein humorvolles, heimatverbundenes und handgemachtes Geschenk sucht, wird bei Michaela Kofler garantiert fündig. Ihre Produkte – besonders beliebt sind ihre Tassen – sind auch im Fachl zu finden.  

Wir verlosen... 
...3x2 Tassen mit personalisierter Gestaltung von Puncake mit Michaela Kofler aus Villach. Mitmachen ist einfach: Einfach das Formular unterhalb ausfüllen:

Viel Glück beim Mitmachen.

