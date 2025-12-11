Puncake: Wortspiele im Dialekt auf Tassen designt

Ihre Wortspiele finden sich auf verschiedenen Produkten wie Tassen, T-Shirts, Gewürzgläser und mehr wieder. Michaela Kofler spricht im Adventkalender der „Kärntner Krone“ über ihre Leidenschaft als Grafikdesignerin.
Schon als Kind war kein Zettel und keine Wand vor Michaela Kofler sicher – „Gezeichnet wurde einfach überall“, lacht die Villacherin, die 2012 als Hobby mit ihren ersten Wortspiel-Comics startete. „Und die fanden so schnell Anklang, dass ich 2017 mein Nebengewerbe anmeldet habe und seit 2020 selbstständig als Grafikdesignerin und Illustratorin tätig bin“, erzählt sie voller Freude.
Viel Dialekt und Wortspiel
Puncake heißt ihre Firma. „Ich liebe Wortspiele. Pancake – also Pfannkuchen – und to pun – also mit Wörtern spielen – habe ich einfach verknüpft. Genau darum dreht sich bei mir alles – ums Spiel mit Sprache, Humor und Alltag.“
Und genau das spiegelt sich auch in ihrer Arbeit wider. „Ideen fliegen mir überall zu und gezeichnet wird überall, egal ob auf dem iPad oder auf Bierdeckel oder Servietten“, erzählt die Grafikdesignerin, die auch Logos, Visitenkarten, Flyer und vieles mehr erstellt. Was bei Kofler nicht fehlen darf: Kärntner Dialekt-Sprache – denn die ist in ihren Werken auch zu finden.
Humorvoll, heimatverbunden, handgemacht
Wer also ein humorvolles, heimatverbundenes und handgemachtes Geschenk sucht, wird bei Michaela Kofler garantiert fündig. Ihre Produkte – besonders beliebt sind ihre Tassen – sind auch im Fachl zu finden.
