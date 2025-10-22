„David“ Österreich | Beste Freunde

Beste Freunde. Elf Jahre später, 1989, war Österreich, wofür sich der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der feierlichen Eröffnung der neuen deutschen Botschaft gestern in Wien wieder bedankte, Türöffner für Zehntausende DDR-Bürger und damit Wegbereiter der deutschen Wende und der folgenden Wiedervereinigung. Mittlerweile ist auch die große Wende in der deutsch-österreichischen Freundschaft längst total vollzogen: Besser geht’s wohl kaum noch. Und wenn wir im Fußball, am liebsten bei der nächsten WM, wieder gegen die Deutschen gewinnen – dann sind wir allerbeste Freunde…

