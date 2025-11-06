„Vollidioten“: Calmund lacht über PSG-Entscheidung

Trotz seiner Leverkusen-Vergangenheit hat Reiner Calmund dem FC Bayern gegen Paris Saint-Germain die Daumen gedrückt. Das war bereits im Champions-League-Finale 2020 der Fall, wobei den ehemaligen Geschäftsführer des Werkklubs noch heute amüsiert, dass mit Kingsley Coman ausgerechnet ein ehemaliger PSG-Spieler das Goldtor für die Münchner erzielt hatte.