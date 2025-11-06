Was Ryanair-Passagiere ab Mittwoch machen müssen

An der App führt kaum ein Weg vorbei

Eine zentrale Rolle in der Digital-Strategie spielt die Smartphone-Anwendung „myRyanair“. Sie soll für die Kunden künftig der einzige Weg sein, um im elektronischen Check-in-Prozess eine Bordkarte zu erstellen. Die Airline will auch Kunden in die App holen, die ihre Tickets bei anderen Portalen gebucht haben. Ohne die kleine Datei auf dem Smartphone gelangt man nicht einmal in den Sicherheitsbereich eines Flughafens, geschweige denn an Bord eines Flugzeuges.