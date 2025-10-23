Fußballer stirbt nach Motorrad-Kollision mit Kuh

„Moment tiefen Schmerzes“

In einem Statement schrieb sein Verein am Montag: „Der Piaui Esporte Clube erlebt einen Moment tiefen Schmerzes nach dem Verlust des 20-jährigen Stürmers Antony Ylano, der in den frühen Morgenstunden in der Stadt Altos Opfer eines Unfalls wurde. Ylano trägt seit 2024 die Farben von Piauizão Vibrante und nahm mit uns an der Piauiense U20, der Copa São Paulo Jr. und der Copa do Nordeste U20 teil. Der Verein teilt mit, dass die Aktivitäten am Montag aufgrund der Trauer um die Familie und den gesamten Piauí EC abgesagt werden.“