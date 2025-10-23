Vorteilswelt
Tragischer Unfall

Fußballer stirbt nach Motorrad-Kollision mit Kuh

Fußball International
23.10.2025 12:15
Antony Ylano wurde nur 20 Jahre alt.
Antony Ylano wurde nur 20 Jahre alt.

Der brasilianische Fußballverein Piaui Esporte Clube trauert um seinen Spieler Antony Ylano. Der 20-Jährige ist am Montagmorgen ums Leben gekommen, nachdem er mit seinem Motorrad in eine Kuh gerast war.

Lokalen Medienberichten zufolge soll sich Ylano auf dem Heimweg der Geburtstagsfeier seines Vaters befunden haben, als gegen 3.30 Uhr plötzlich fünf Kühe die Straße in Altosim kreuzten. 

Auf Überwachungskameras ist zu sehen, wie der Fußballer mit hoher Geschwindigkeit in ein Tier kracht und zu Sturz kommt. Während die Kuh weghinkt, bleibt Ylano verletzt auf der Straße liegen.

„Moment tiefen Schmerzes“
In einem Statement schrieb sein Verein am Montag: „Der Piaui Esporte Clube erlebt einen Moment tiefen Schmerzes nach dem Verlust des 20-jährigen Stürmers Antony Ylano, der in den frühen Morgenstunden in der Stadt Altos Opfer eines Unfalls wurde. Ylano trägt seit 2024 die Farben von Piauizão Vibrante und nahm mit uns an der Piauiense U20, der Copa São Paulo Jr. und der Copa do Nordeste U20 teil. Der Verein teilt mit, dass die Aktivitäten am Montag aufgrund der Trauer um die Familie und den gesamten Piauí EC abgesagt werden.“

