Wiener Spitzenpolitiker tappt in Burnoutfalle

Die dunklen Tiefen des Internets

Hinzu kommt die eigene Dauerpräsenz im Netz quasi als Muss und die durch die Anonymität im Internet damit auch befeuerten Entrüstungs-Stürme bis hin zu eindeutigen Hass- und Mordnachrichten. Erst jüngst wurde ein 17-Jähriger, der dem damaligen Bundeskanzler Karl Nehammer im Internet mit dem Köpfen drohte, zu nur sechs Monaten bedingte Haft verurteilt.

Keine Schwäche zeigen dürfen – bis es zu spät ist

Doch das politische Parkett ist nicht nur glatter geworden, sondern auch die gesundheitlichen Alarmzeichen mehren sich offenbar bei unseren Volksvertretern. Doch körperliche oder seelische Schwäche nach außen darf man de facto nie zeigen – bis es zu spät ist: Der ehemalige Grün-Landesrat Rudolf Anschober oder auch Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner könnten ein Lied davon singen. Beide mussten sich aufgrund von Burnout-Gefahr lange aus dem Politik-Geschäft zurückziehen.