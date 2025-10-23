Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der nächste Fall

Wiener Spitzenpolitiker tappt in Burnoutfalle

Wien
23.10.2025 06:00
Volkskrankheit Burnout: Nach dem früheren Grün-Landesrat Rudolf Anschober (re.) und Vorarlbergs ...
Volkskrankheit Burnout: Nach dem früheren Grün-Landesrat Rudolf Anschober (re.) und Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner muss nun auch der Wiener SPÖ-Bezirkskaiser Markus Rumelhart eine Zwangspause einlegen.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, Reinhard Holl, Klemens Groh, stock.adobe.com)

Stressfaktor Volksvertreter: Hasspostings in Netz, überall gezückte Handykameras, die jeden kleinsten Fehler gnadenlos festhalten und bestrafen sowie Dauerbelastung. Jetzt ist der nächste Spitzenpolitiker in der Burnout-Falle. Die „Krone“ kennt die Details.

0 Kommentare

Nein, Mitleid muss man nicht haben mit ihnen. „Nix tun und dafür ein Vermögen verdienen“, ist die oft gehörte Meinung an den heimischen Stammtischen über die Politiker. Doch ein Leben im Rampenlicht der Öffentlichkeit ist durch die sozialen Medien noch intensiver geworden. Überall ist eine Handykamera, die jede Bewegung bis ins kleinste Detail seziert, jeden flapsigen Spruch aufnimmt.

Die dunklen Tiefen des Internets
Hinzu kommt die eigene Dauerpräsenz im Netz quasi als Muss und die durch die Anonymität im Internet damit auch befeuerten Entrüstungs-Stürme bis hin zu eindeutigen Hass- und Mordnachrichten. Erst jüngst wurde ein 17-Jähriger, der dem damaligen Bundeskanzler Karl Nehammer im Internet mit dem Köpfen drohte, zu nur sechs Monaten bedingte Haft verurteilt. 

Keine Schwäche zeigen dürfen – bis es zu spät ist
Doch das politische Parkett ist nicht nur glatter geworden, sondern auch die gesundheitlichen Alarmzeichen mehren sich offenbar bei unseren Volksvertretern. Doch körperliche oder seelische Schwäche nach außen darf man de facto nie zeigen – bis es zu spät ist: Der ehemalige Grün-Landesrat Rudolf Anschober oder auch Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner könnten ein Lied davon singen. Beide mussten sich aufgrund von Burnout-Gefahr lange aus dem Politik-Geschäft zurückziehen.

Jetzt ist der nächste Spitzenpolitiker ausgebrannt: Markus Rumelhart, seines Zeichens seit 2014 roter Chef von Wien-Mariahilf. Nach dem knappen Sieg über den grünen Konkurrenten mit lediglich 163 Stimmen nach der Wahl im Frühjahr hatte sich der sonst als äußerst fleißig geltende Bezirkskaiser in jüngster Zeit rar gemacht. Öffentliche Termine nahm nur seine Stellvertreterin wahr. Auch die politische Konkurrenz macht sich schon Sorgen.

Zwangspause wegen bereits zweitem drohendem Burnout
Die „Krone“ hörte jetzt aus seinem Umfeld, dass der 50-jährige rote Stadt-Grande sich aus dem Tagesgeschäft derzeit zurückgezogen hat, um ein offenbar drohendes, schon zweites Burnout zu vermeiden!

Lesen Sie auch:
Kanzler Christian Stocker laboriert an Rückenbeschwerden und muss ins Spital.
Babler übernimmt
Der Rücken! Zwangspause für Kanzler Stocker
22.10.2025

Dazu passt auch die Zwangspause von ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker. Er muss sich wegen anhaltender Rückenbeschwerden Ende Oktober einer Routine-Operation unterziehen und kann einige Zeit nur von zu Hause arbeiten können.

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 21°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
9° / 21°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 20°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
8° / 20°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 21°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
164.875 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
156.476 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
110.390 mal gelesen
Mehr Wien
Brücke wird gesperrt
Der nächste Stau ist schon vorprogrammiert
Der nächste Fall
Wiener Spitzenpolitiker tappt in Burnoutfalle
Herbert Föttinger
„Das ist die anstrengendste Rolle meines Lebens“
Rapper als Opfer
Haftstrafe für „Freistoß ins Gesicht“ vor Club
Info am Heldenplatz
Wenn Zukunft am Arbeitsmarkt zur Sprachfrage wird
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf