Weltmeister Marc Marquez muss seine Saison beenden

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez muss seine Saison vorzeitig beenden. Wegen einer Schulterverletzung wird der Spanier in diesem Jahr an keinem Rennen mehr teilnehmen und auch den traditionellen Test direkt nach dem letzten Lauf verpassen.
Anfang Oktober, nur eine Woche nach der Fixierung seines WM-Titels, war Marc Marquez in Indonesien gestürzt. Der spanische Ducati-Pilot zog sich neben einer Bänderverletzung einen Bruch des Rabenschnabelfortsatzes in der rechten Schulter zu und musste operiert werden.
Nun vermeldet sein Team, dass der Champion die Saison beenden muss. Marquez müsse „vier Wochen lang seinen Arm komplett ruhigstellen, bevor er mit der Rehabilitation beginnen kann“, heißt es in einer Mitteilung.
„Bald werden wir alle gemeinsam feiern“
„Wir wissen, dass uns ein schwieriger Winter mit viel Arbeit bevorsteht, um meine Muskeln wieder auf 100 Prozent zu bringen und für 2026 bereit zu sein“, so der 32-Jährige. „Das darf uns nicht das große Ziel vergessen lassen, das wir dieses Jahr erreicht haben: wieder Weltmeister zu werden. Bald werden wir alle gemeinsam feiern.“
