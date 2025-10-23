Regen und Schnee: Hier wird es besonders kalt

Nach den ungewöhnlich milden Temperaturen am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Österreich in den kommenden Tagen von seiner herbstlich-rauen Seite. Laut Wetterexperten bleibt es sogar bis Mitte nächster Woche stürmisch und regnerisch. Die Temperaturen erreichen vor allem im Osten meist nur zwölf bis 14 Grad. Vereinzelt mischt sich sogar Schnee darunter.
Freitagmorgen lockern sich die Wolken im Süden, Osten und inneralpin zeitweise etwas auf. Von Nordwesten her ziehen allerdings schon wieder dichtere Wolkenfelder auf, und nördlich der Alpen sind wieder Regen- und Schneeschauer bis auf rund 1200 Meter zu erwarten. Der Wind weht teils kräftig. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen zwei und zehn Grad, tagsüber zwischen neun und 16 Grad.
Die Sonne zeigt sich am Samstag vor allem im Süden länger, im Rest des Landes bleibt es trüb und unbeständig. Besonders im Norden und Osten sind Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1200 und 1600 Metern. Nach teils frostigen Frühwerten von minus zwei bis plus acht Grad, werden bis zum Nachmittag höchstens 15 Grad erreicht.
Nördlich des Alpenhauptkamms kommt es am Sonntag wieder zu Regenschauern, oberhalb von 1100 bis 1600 Metern auch zu Schneefall. Der Wind legt deutlich zu und weht teils lebhaft bis kräftig. Tagsüber klettern die Temperaturen im Osten auf maximal 13 Grad.
Auch zu Wochenbeginn bleibt das Wetter typisch herbstlich. Am Montag scheint im Osten und Süden zeitweise die Sonne, dazwischen ziehen aber immer wieder dichte Wolken und Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze steigt von etwa 900 auf 1400 Meter. Am Dienstag bleibt es im Norden und Westen windig und kühl. Die Höchstwerte liegen bei sechs bis 14 Grad.
