Regen und Schnee: Hier wird es besonders kalt

Österreich
23.10.2025 12:57
Nach den ungewöhnlich milden Temperaturen am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Österreich in den kommenden Tagen von seiner herbstlich-rauen Seite. Laut Wetterexperten bleibt es sogar bis Mitte nächster Woche stürmisch und regnerisch. Die Temperaturen erreichen vor allem im Osten meist nur zwölf bis 14 Grad. Vereinzelt mischt sich sogar Schnee darunter.

Freitagmorgen lockern sich die Wolken im Süden, Osten und inneralpin zeitweise etwas auf. Von Nordwesten her ziehen allerdings schon wieder dichtere Wolkenfelder auf, und nördlich der Alpen sind wieder Regen- und Schneeschauer bis auf rund 1200 Meter zu erwarten. Der Wind weht teils kräftig. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen zwei und zehn Grad, tagsüber zwischen neun und 16 Grad.

Die Sonne zeigt sich am Samstag vor allem im Süden länger, im Rest des Landes bleibt es trüb und unbeständig. Besonders im Norden und Osten sind Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1200 und 1600 Metern. Nach teils frostigen Frühwerten von minus zwei bis plus acht Grad, werden bis zum Nachmittag höchstens 15 Grad erreicht.

Österreich
Symbol bedeckt
10° / 18°
9 km/h
00:08 h
45 %
Symbol stark bewölkt
10° / 20°
5 km/h
01:51 h
65 %
Symbol wolkig
10° / 14°
31 km/h
06:16 h
55 %
Symbol stark bewölkt
6° / 14°
7 km/h
03:39 h
50 %
Symbol stark bewölkt
9° / 13°
8 km/h
02:22 h
50 %
Symbol wolkig
8° / 12°
23 km/h
06:07 h
60 %
Symbol wolkig
7° / 13°
24 km/h
06:32 h
50 %
Symbol heiter
9° / 17°
16 km/h
07:59 h
45 %
Symbol stark bewölkt
4° / 12°
6 km/h
02:45 h
10 %
Symbol bedeckt
6° / 12°
6 km/h
01:14 h
30 %
Wien
Symbol bedeckt
7° / 13°
5 km/h
00:20 h
50 %
Symbol leichter Regen
7° / 15°
7 km/h
01:50 h
65 %
Symbol wolkig
9° / 11°
36 km/h
06:43 h
50 %
Symbol wolkig
4° / 12°
14 km/h
05:20 h
55 %
Symbol stark bewölkt
6° / 13°
13 km/h
03:50 h
50 %
Symbol stark bewölkt
7° / 10°
30 km/h
04:37 h
55 %
Symbol stark bewölkt
6° / 12°
29 km/h
04:43 h
65 %
Symbol wolkig
7° / 15°
16 km/h
05:54 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 12°
8 km/h
01:57 h
20 %
Symbol bedeckt
4° / 10°
9 km/h
01:01 h
40 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
11° / 18°
19 km/h
01:07 h
45 %
Symbol stark bewölkt
9° / 22°
24 km/h
03:12 h
65 %
Symbol wolkig
10° / 14°
26 km/h
05:53 h
55 %
Symbol stark bewölkt
5° / 13°
7 km/h
03:21 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
5° / 14°
8 km/h
05:11 h
60 %
Symbol wolkig
8° / 12°
21 km/h
06:40 h
50 %
Symbol wolkig
6° / 14°
25 km/h
06:00 h
50 %
Symbol heiter
6° / 17°
9 km/h
08:02 h
40 %
Symbol stark bewölkt
3° / 12°
7 km/h
04:27 h
15 %
Symbol stark bewölkt
4° / 14°
8 km/h
02:42 h
30 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
7° / 12°
3 km/h
00:08 h
50 %
Symbol Regen
7° / 15°
11 km/h
00:13 h
65 %
Symbol wolkig
9° / 11°
22 km/h
05:40 h
55 %
Symbol starke Regenschauer
3° / 12°
5 km/h
04:58 h
75 %
Symbol stark bewölkt
6° / 11°
6 km/h
02:18 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
7° / 9°
14 km/h
02:22 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 11°
17 km/h
05:13 h
75 %
Symbol stark bewölkt
6° / 13°
10 km/h
04:14 h
40 %
Symbol wolkig
2° / 13°
3 km/h
05:15 h
25 %
Symbol wolkig
4° / 13°
7 km/h
06:36 h
45 %
Linz
Symbol bedeckt
8° / 17°
3 km/h
00:55 h
50 %
Symbol bedeckt
7° / 18°
4 km/h
01:29 h
65 %
Symbol heiter
7° / 16°
8 km/h
07:20 h
50 %
Symbol wolkig
2° / 14°
4 km/h
05:35 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 14°
4 km/h
03:37 h
55 %
Symbol heiter
4° / 13°
8 km/h
07:47 h
50 %
Symbol heiter
3° / 15°
6 km/h
07:30 h
50 %
Symbol wolkenlos
2° / 17°
3 km/h
09:22 h
30 %
Symbol wolkig
3° / 17°
3 km/h
06:08 h
25 %
Symbol stark bewölkt
5° / 19°
4 km/h
03:38 h
45 %
Graz
Symbol bedeckt
10° / 19°
4 km/h
00:17 h
50 %
Symbol Regen
8° / 15°
2 km/h
00:54 h
70 %
Symbol wolkig
5° / 13°
6 km/h
06:26 h
50 %
Symbol heiter
1° / 13°
6 km/h
07:56 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 12°
4 km/h
02:28 h
60 %
Symbol wolkig
3° / 11°
5 km/h
05:11 h
50 %
Symbol heiter
2° / 13°
6 km/h
07:46 h
50 %
Symbol wolkig
-0° / 14°
5 km/h
05:32 h
20 %
Symbol stark bewölkt
3° / 16°
5 km/h
03:23 h
40 %
Symbol stark bewölkt
7° / 17°
6 km/h
02:20 h
50 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
7° / 16°
6 km/h
00:01 h
50 %
Symbol starker Regen
9° / 16°
10 km/h
00:13 h
70 %
Symbol wolkig
8° / 10°
26 km/h
06:00 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
4° / 11°
11 km/h
04:12 h
70 %
Symbol leichter Regen
4° / 10°
10 km/h
00:53 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
5° / 9°
19 km/h
02:15 h
80 %
Symbol einzelne Regenschauer
5° / 11°
16 km/h
03:43 h
75 %
Symbol heiter
3° / 14°
7 km/h
07:05 h
35 %
Symbol wolkig
2° / 15°
6 km/h
05:43 h
40 %
Symbol stark bewölkt
4° / 19°
7 km/h
03:42 h
50 %
Salzburg
Symbol bedeckt
8° / 19°
17 km/h
00:09 h
50 %
Symbol starker Regen
9° / 16°
32 km/h
00:10 h
65 %
Symbol wolkig
6° / 12°
13 km/h
05:55 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
3° / 11°
7 km/h
04:38 h
60 %
Symbol leichter Regen
2° / 10°
7 km/h
01:30 h
55 %
Symbol Regen
3° / 8°
14 km/h
01:07 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
4° / 11°
8 km/h
04:26 h
70 %
Symbol wolkig
-2° / 14°
7 km/h
05:08 h
35 %
Symbol stark bewölkt
1° / 13°
14 km/h
02:43 h
50 %
Symbol leichter Regen
7° / 16°
16 km/h
01:18 h
60 %
Innsbruck
Symbol starker Regen
10° / 13°
16 km/h
00:00 h
65 %
Symbol leichter Regen
11° / 15°
20 km/h
00:48 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
5° / 7°
20 km/h
04:47 h
90 %
Symbol starke Regenschauer
5° / 9°
16 km/h
05:11 h
90 %
Symbol Regen
4° / 6°
15 km/h
01:31 h
> 95 %
Symbol starker Regen
3° / 5°
18 km/h
00:17 h
90 %
Symbol einzelne Regenschauer
4° / 9°
14 km/h
03:46 h
75 %
Symbol wolkig
2° / 12°
8 km/h
05:25 h
35 %
Symbol wolkig
3° / 15°
9 km/h
05:35 h
50 %
Symbol bedeckt
8° / 16°
8 km/h
01:21 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Nördlich des Alpenhauptkamms kommt es am Sonntag wieder zu Regenschauern, oberhalb von 1100 bis 1600 Metern auch zu Schneefall. Der Wind legt deutlich zu und weht teils lebhaft bis kräftig. Tagsüber klettern die Temperaturen im Osten auf maximal 13 Grad.

Auch zu Wochenbeginn bleibt das Wetter typisch herbstlich. Am Montag scheint im Osten und Süden zeitweise die Sonne, dazwischen ziehen aber immer wieder dichte Wolken und Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze steigt von etwa 900 auf 1400 Meter. Am Dienstag bleibt es im Norden und Westen windig und kühl. Die Höchstwerte liegen bei sechs bis 14 Grad.

