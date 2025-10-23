Regen und Schnee: Hier wird es besonders kalt

Freitagmorgen lockern sich die Wolken im Süden, Osten und inneralpin zeitweise etwas auf. Von Nordwesten her ziehen allerdings schon wieder dichtere Wolkenfelder auf, und nördlich der Alpen sind wieder Regen- und Schneeschauer bis auf rund 1200 Meter zu erwarten. Der Wind weht teils kräftig. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen zwei und zehn Grad, tagsüber zwischen neun und 16 Grad.