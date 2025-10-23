Vorteilswelt
Lotterien warnen

Vorsicht! Gefälschte Gewinn-Mails im Umlauf

Österreich
23.10.2025 13:10
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Die österreichischen Lotterien schlagen aktuell Alarm: Derzeit kursieren nämlich gefälschte E-Mails, in denen Empfänger über angebliche Gewinne informiert und aufgefordert werden, persönliche Daten preiszugeben.

Laut einer Aussendung vom Donnerstag handelt es sich dabei klar um einen fiesen Betrugsversuch – die Mails stammen nicht von den österreichischen Lotterien. Die Betrüger versuchen meist, durch offizielle Logos oder täuschend echte Absenderadressen Vertrauen zu erwecken.

Fake-E-Mails
Wer bereits Bankdaten weitergegeben oder gar Geld überwiesen hat, soll sofort seine Bank kontaktieren, warnen die Lotterien. E-Mails dieser Art sollten keinesfalls beantwortet, sondern umgehend gelöscht und gemeldet werden.

