Chip-Krise: So will VW Produktionsstopp abwenden

Bisheriger Chip-Lieferant auf Trumps schwarzer Liste

Hintergrund des Engpasses ist ein Konflikt um den Chiphersteller Nexperia. Dieser gehört dem chinesischen Konzern Wingtech, der seit 2024 wegen angeblicher Risiken für die nationale Sicherheit auf einer schwarzen Liste der US-Regierung steht. Dies führt nun zu Lieferproblemen bei Halbleitern wie Dioden, Transistoren und Chips für das Batteriemanagement, die VW von Zulieferern bezieht.