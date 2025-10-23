Chip-Krise: So will VW Produktionsstopp abwenden

VW droht wegen eines Chipmangels ein Produktionsstopp. Diesen will der deutsche Auto-Gigant nun mit einem neuen Zulieferer abwenden. „Wir haben einen alternativen Lieferanten, der den Ausfall der Nexperia-Halbleiter ausgleichen könnte“, sagte am Donnerstag VW-Markenproduktionsvorstand Christian Vollmer.
Derzeit werde mit einem Unternehmen verhandelt, dessen Namen er jedoch nicht nennen wollte, wird Vollmer im „Handelsblatt“ zitiert. Mit der Lösung reagiert der Konzern auf einen drohenden Engpass bei wichtigen Bauteilen.
Bericht über drohende Schließung in Zwickau zurückgewiesen
Am Mittwoch hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass im VW-Werk Zwickau von kommender Woche an Kurzarbeit drohe und die Golf-Produktion in Wolfsburg gestoppt werden solle. Ein VW-Sprecher wies den Bericht über Zwickau zwar zurück, zu den möglichen Auswirkungen in Wolfsburg konnte der Konzern jedoch keine verlässlichen Aussagen treffen.
Dem Bericht zufolge hatte Volkswagen bereits Kontakt mit der Arbeitsagentur wegen möglicher Kurzarbeit aufgenommen.
Bisheriger Chip-Lieferant auf Trumps schwarzer Liste
Hintergrund des Engpasses ist ein Konflikt um den Chiphersteller Nexperia. Dieser gehört dem chinesischen Konzern Wingtech, der seit 2024 wegen angeblicher Risiken für die nationale Sicherheit auf einer schwarzen Liste der US-Regierung steht. Dies führt nun zu Lieferproblemen bei Halbleitern wie Dioden, Transistoren und Chips für das Batteriemanagement, die VW von Zulieferern bezieht.
Wie ebenfalls die „Bild“ berichtet, setzt VW in der Bewältigung der Chip-Krise einen weiteren Schritt und kündigte am Donnerstag an, den Vorstand für Beschaffung, Dirk Große-Loheide, auszutauschen. Der 61-Jährige war seit 2023 im Amt und wird am 1. November von Karsten Schnake abgelöst.
