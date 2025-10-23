Vorteilswelt
Schlappe für Sänger

Wendler gilt nach Urteil offiziell als vorbestraft

Society International
23.10.2025 14:02
Michael Wendler gilt nach einem Urteil wegen Beihilfe zur Vereitelung einer Zwangsvollstreckung ...
Michael Wendler gilt nach einem Urteil wegen Beihilfe zur Vereitelung einer Zwangsvollstreckung offiziell als vorbestraft.(Bild: APA/dpa/Rolf Vennenbernd)

Schlagerstar Michael Wendler („Sie liebt den DJ“) gilt seit 7. Oktober offiziell als vorbestraft. Nach einem Urteil des Landgerichts Duisburg wegen Beihilfe zur Vereitelung einer Zwangsvollstreckung war der Sänger vor das Oberlandesgericht Düsseldorf gezogen. Die nächste Instanz verwarf allerdings den Antrag des heute 53-Jährigen auf Revision als unbegründet, hieß es am Donnerstag. 

Die Pressestelle des Landgerichts Duisburg bestätigte, dass das Urteil vom 19. März 2025 nach der Entscheidung des OLG damit seit dem 7. Oktober rechtskräftig ist. Weitere Rechtsmittel sind nicht möglich. 

Wendler zu Geldstrafe verurteilt
Das Gericht in Duisburg hatte Wendler im Frühjahr zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu jeweils 100 Euro verurteilt (15.000 Euro).

Wendler waren laut Urteil die Rechte an mehr als 150 seiner eigenen Titel überschrieben worden. Das Gericht war überzeugt, dass der ursprüngliche Rechteinhaber dadurch verhindern wollte, dass die Titel und die damit verbundenen Einnahmen bei einer bevorstehenden Zwangsvollstreckung verloren gehen. Den Gläubigern des ursprünglichen Rechteinhabers sei durch die Übertragung ein erheblicher Schaden entstanden.

Wendler wieder auf Bühne
Wendler, der in Florida lebt und im deutschen Dinslaken am Niederrhein geboren wurde, hatte sich mit Äußerungen zur Corona-Pandemie und NS-Verharmlosungen ins mediale Abseits katapultiert. Zuletzt war der 53-Jährige vereinzelt wieder in Deutschland aufgetreten. Darunter war ein Gastspiel in einer Bochumer Großraumdiskothek im Mai 2025 und im Oktober in Leipzig.

Porträt von krone.at
krone.at
