Kärntner Radtalent wird Teamkollege von Pogacar

Sensations-Wechsel für Kärntens Radtalent Heimo Fugger! Der 17-Jährige signierte bei UAE Emirates seinen ersten Profivertrag, soll über das Entwicklungs-Team herangeführt werden. „Jenes von UAE gilt als eines der besten im Profibereich“, schwärmt sein bisheriger Trainer Paco Wrolich. Damit fährt Fugger für denselben Rennstall wie Superstar Tadej Pogacar.
Der Wernberger Heimo Fugger hat in seiner jungen Karriere schon einiges gewonnen – unter anderem ist er aktueller Junioren-Weltmeister in der Elimination im Bahnrad. Bei den „Europäischen Olympischen Jugendspielen“ (EYOF) hat er 2023 die Bronzemedaille auf der Straße gewonnen. Jetzt unterzeichnete der 17-Jährige seinen ersten Profivertrag – und das gleich beim Spitzen-Radteam UAE Emirates.
Bleibt auch auf der Bahn
Damit wird er ein Teamkollege von Dominator Tadej Pogacar (Slo), fährt aber vorerst fürs Entwicklungsteam „UAE Gen Z“ und soll aufgebaut werden. Coach Paco Wrolich: „Er sieht dort das größte Entwicklungspotenzial. Zudem gibt ihm das Team die Möglichkeit, weiter auf der Bahn fahren zu können – das Gesamtparket ist einfach perfekt!“
Bestes Team der Welt
UAE Emirates gewann in dieser Saison die Teamwertung im Radsport mit großem Vorsprung – natürlich auch dank Pogacar, der neben der Tour de France (vierter Gesamtsieg) auch große Rennen wie die Flandernrundfahrt, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt gewann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.