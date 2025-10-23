Kärntner Radtalent wird Teamkollege von Pogacar

Bleibt auch auf der Bahn

Damit wird er ein Teamkollege von Dominator Tadej Pogacar (Slo), fährt aber vorerst fürs Entwicklungsteam „UAE Gen Z“ und soll aufgebaut werden. Coach Paco Wrolich: „Er sieht dort das größte Entwicklungspotenzial. Zudem gibt ihm das Team die Möglichkeit, weiter auf der Bahn fahren zu können – das Gesamtparket ist einfach perfekt!“