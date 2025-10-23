Vorteilswelt
Ist sogar Weltmeister

Kärntner Radtalent wird Teamkollege von Pogacar

Kärnten
23.10.2025 12:20
Heimo Fugger tritt künftig fürs Pogacar-Team UAE Emirates in die Pedale.
Heimo Fugger tritt künftig fürs Pogacar-Team UAE Emirates in die Pedale.(Bild: Heimo Fugger)

Sensations-Wechsel für Kärntens Radtalent Heimo Fugger! Der 17-Jährige signierte bei UAE Emirates seinen ersten Profivertrag, soll über das Entwicklungs-Team herangeführt werden. „Jenes von UAE gilt als eines der besten im Profibereich“, schwärmt sein bisheriger Trainer Paco Wrolich. Damit fährt Fugger für denselben Rennstall wie Superstar Tadej Pogacar.

Der Wernberger Heimo Fugger hat in seiner jungen Karriere schon einiges gewonnen – unter anderem ist er aktueller Junioren-Weltmeister in der Elimination im Bahnrad. Bei den „Europäischen Olympischen Jugendspielen“ (EYOF) hat er 2023 die Bronzemedaille auf der Straße gewonnen. Jetzt unterzeichnete der 17-Jährige seinen ersten Profivertrag – und das gleich beim Spitzen-Radteam UAE Emirates.

Auf der Bahn räumte Heimo Fugger schon einige Medaillen ab.
Auf der Bahn räumte Heimo Fugger schon einige Medaillen ab.(Bild: Cycling Austria)

Bleibt auch auf der Bahn
Damit wird er ein Teamkollege von Dominator Tadej Pogacar (Slo), fährt aber vorerst fürs Entwicklungsteam „UAE Gen Z“ und soll aufgebaut werden. Coach Paco Wrolich: „Er sieht dort das größte Entwicklungspotenzial. Zudem gibt ihm das Team die Möglichkeit, weiter auf der Bahn fahren zu können – das Gesamtparket ist einfach perfekt!“ 

Bestes Team der Welt
UAE Emirates gewann in dieser Saison die Teamwertung im Radsport mit großem Vorsprung – natürlich auch dank Pogacar, der neben der Tour de France (vierter Gesamtsieg) auch große Rennen wie die Flandernrundfahrt, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt gewann. 

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Kommentare

Kärnten

