Johnny Ertl analysiert

Fans sauer: Was im Celtic Park auf Sturm zukommt

Steiermark
23.10.2025 12:51

In Glasgow wartet am Donnerstag (21 Uhr) ein heißer Europa-League-Abend auf Meister Sturm. Was von Gegner Celtic zu erwarten ist und warum die Heimstätte des schottischen Kultklubs immer eine Reise wert ist, erklärte Johnny Ertl der „Krone“ im Video in der Glasgower Innenstadt. 

Kult-Verteidiger bei Sturm, einst Teamkollege von Trainer Jürgen Säumel, jetzt als TV-Experte und Co-Kommentator im Celtic Park im Einsatz: Johnny Ertl nahm wenige Stunden vor dem Europacup-Kracher den Gegner der Grazer (ab 20 Uhr live und exklusiv auf Canal Plus) genau unter die Lupe:

Celtic mit schwachen Ergebnissen
„Es wird ein ganz spannendes Aufeinandertreffen. Celtic ist auf Wiedergutmachung aus, sie haben in der Europa League bislang ein Unentschieden gegen Roter Stern zusammengebracht, zu Hause gegen Braga verloren und jetzt in der Liga mit 2:0 auswärts gegen Dundee verloren“, weiß Ertl.

„Es gibt unglaublich viele Fanproteste, vor allem, weil Trainer Brendan Rodgers immer wieder anführt, dass das Sommertransferfenster nicht so war, wie er sich das vorgestellt hat. Der ganze Verein ist also grad ein bisschen in der Bredouille.“

Sturms Chancen gegen Kultklub
Eines ist aber sicher: „Die Fankultur und der Zuspruch hier sind unglaublich. Jeder Sturm-Fan wird mit unglaublich vielen Geschichten zurück nach Hause fahren“, so Ertl, der in der Live-Übertragung ab 20 Uhr auf Canal Plus von Roman Mählich, Gilbert Prilasnig und Robert Almer unterstützt wird.

Was Ertl über die sportlichen Aussichten von Sturm zu sagen hat, sehen Sie am Ende des Videos ganz oben. Nur so viel: „Die ersten 15 Minuten werden ganz wichtig!“

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
