Das stille Leiden der Scottish-Fold-Katzen

Veterinäramt alarmiert

Doch auf Social Media boomt der Trend weiter. Stars und Influencer posieren mit den Katzen, oft ahnungslos – und ermutigen damit Nachahmer.

„Wer sich wissentlich eine Scottish Fold anschafft, verstößt gegen das Gesetz“, warnt Jily. Illegale Züchter werden regelmäßig angezeigt. Es drohen Strafen bis zu 7.500 Euro.

Auch Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) findet klare Worte: „Wer Qualzucht unterstützt, unterstützt Tierleid. Bitte entscheiden Sie verantwortungsvoll – informieren Sie sich, bevor Sie ein Tier kaufen!“