Zurück am Platz: Musialas Comeback rückt näher

Gute Nachricht für die Fans des FC Bayern! Jamal Musiala ist am Donnerstag zum ersten Mal seit seiner Verletzung auf dem Rasen der Säbener Straße gestanden. Gut möglich, dass der Offensiv-Star noch dieses Jahr unter Vincent Kompany zum Einsatz kommt.
Musiala hatte sich Anfang Juli bei der 0:2-Pleite gegen Paris Saint-Germain bei der Klub-WM in den USA einen Wadenbeinbruch zugezogen, seither fehlt der 22-Jährige im Kader des deutschen Rekordmeisters.
„Kann Fuß voll belasten“
Es gibt allerdings Grund zur Hoffnung, laut Sky verfolgt Musiala das Ziel, noch im Dezember Spiele zu bestreiten. „Es wird schon noch ein bisschen dauern. Aber es geht voran, es schaut positiv aus. Er kann seinen Fuß wieder voll belasten“, meinte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund auf die Verletzung angesprochen nach dem 4:0-Sieg gegen Club Brügge in der Champions League.
Auch ohne Musiala spielen die Münchner bislang eine perfekte Saison. Die zwölf Pflichtspiele, die der FC Bayern in dieser Saison bereits bestritten hat, hat er allesamt gewinnen können. Wie stark ist der Klub erst, wenn Musiala zurückkehrt?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.