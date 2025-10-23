Zurück am Platz: Musialas Comeback rückt näher

„Kann Fuß voll belasten“

Es gibt allerdings Grund zur Hoffnung, laut Sky verfolgt Musiala das Ziel, noch im Dezember Spiele zu bestreiten. „Es wird schon noch ein bisschen dauern. Aber es geht voran, es schaut positiv aus. Er kann seinen Fuß wieder voll belasten“, meinte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund auf die Verletzung angesprochen nach dem 4:0-Sieg gegen Club Brügge in der Champions League.