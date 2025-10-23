Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gute Nachricht!

Zurück am Platz: Musialas Comeback rückt näher

Deutsche Bundesliga
23.10.2025 13:57
Jamal Musiala arbeitet an seinem Comeback.
Jamal Musiala arbeitet an seinem Comeback.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALEX GRIMM)

Gute Nachricht für die Fans des FC Bayern! Jamal Musiala ist am Donnerstag zum ersten Mal seit seiner Verletzung auf dem Rasen der Säbener Straße gestanden. Gut möglich, dass der Offensiv-Star noch dieses Jahr unter Vincent Kompany zum Einsatz kommt. 

0 Kommentare

Musiala hatte sich Anfang Juli bei der 0:2-Pleite gegen Paris Saint-Germain bei der Klub-WM in den USA einen Wadenbeinbruch zugezogen, seither fehlt der 22-Jährige im Kader des deutschen Rekordmeisters.

„Kann Fuß voll belasten“
Es gibt allerdings Grund zur Hoffnung, laut Sky verfolgt Musiala das Ziel, noch im Dezember Spiele zu bestreiten. „Es wird schon noch ein bisschen dauern. Aber es geht voran, es schaut positiv aus. Er kann seinen Fuß wieder voll belasten“, meinte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund auf die Verletzung angesprochen nach dem 4:0-Sieg gegen Club Brügge in der Champions League.

Auch ohne Musiala spielen die Münchner bislang eine perfekte Saison. Die zwölf Pflichtspiele, die der FC Bayern in dieser Saison bereits bestritten hat, hat er allesamt gewinnen können. Wie stark ist der Klub erst, wenn Musiala zurückkehrt?

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
195.846 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
189.474 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
175.534 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Gute Nachricht!
Zurück am Platz: Musialas Comeback rückt näher
CL-Gala von ÖFB-Kicker
„Wunderwuzzi!“ Lobeshymnen für Laimer nach Torfest
Deutsche berichten:
Also doch! Werner will Leipzig im Winter verlassen
„Deutliches Zeichen“
Überraschung! FC Bayern fällt Trainer-Entscheidung
Klare Meinung
Matthäus: „Bayern muss sich mit ihm beschäftigen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf