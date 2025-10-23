Darum hat Königin Camilla kein Privilège du blanc

Ein Auftritt ganz nach Protokoll! Königin Camilla erschien beim Besuch im Vatikan ganz in Schwarz – respektvoll, elegant und streng nach Vorschrift. Während Spaniens Königin Letizia bei Papstaudienzen in strahlendem Weiß glänzen darf, bleibt Camilla das „Privilège du blanc“ verwehrt.