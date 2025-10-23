Vorteilswelt
In Schwarz beim Papst

Darum hat Königin Camilla kein Privilège du blanc

Royals
23.10.2025 13:02
Königin Camilla erschien im Vatikan in Schwarz und mit Schleier. Nur eine weiße Perlenkette ...
Königin Camilla erschien im Vatikan in Schwarz und mit Schleier. Nur eine weiße Perlenkette setzte Aktzente.(Bild: AP/Cecilia Fabiano)

Ein Auftritt ganz nach Protokoll! Königin Camilla erschien beim Besuch im Vatikan ganz in Schwarz – respektvoll, elegant und streng nach Vorschrift. Während Spaniens Königin Letizia bei Papstaudienzen in strahlendem Weiß glänzen darf, bleibt Camilla das „Privilège du blanc“ verwehrt.

Der Grund? Camilla ist Protestantin – und als Ehefrau des Oberhaupts der Church of England gilt für sie das klassische vatikanische Protokoll: Frauen tragen bei Audienzen beim Papst Schwarz und einen Schleier.

Nur katholische Königinnen dürfen Weiß tragen – eine exklusive Ehrenregel, das „Privileg des Weißen“. Sie müssen aber nicht. Fürstin Charlene trug in der Vergangenheit sowohl Schwarz als auch Weiß im Vatikan.

Papst Leo XIV. während des reffens mit dem britischen König Charles III. und der britischen ...
Papst Leo XIV. während des reffens mit dem britischen König Charles III. und der britischen Königin Camilla im Vatikan.(Bild: AFP/HANDOUT)
Camilla trug ganz nach Protokoll ein schwarzes Kleid, Schleier und dezenten Schmuck.
Camilla trug ganz nach Protokoll ein schwarzes Kleid, Schleier und dezenten Schmuck.(Bild: EPA/ANGELO CARCONI)

Schleier ja – Pflicht nein: Unter Papst Benedikt XVI. wurde die Tradition gelockert, doch viele Royals halten an der Symbolik fest. Camilla zeigte sich in einem schwarzen Seidenkleid von Fiona Clare, kombiniert mit einer Mantilla von Star-Hutdesigner Philip Treacy.

Königin Letizia – im Bild mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – bei der ...
Königin Letizia – im Bild mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – bei der feierlichen Amtseinführung von Papst Leo XIV. in Weiß(Bild: AP/Alessandra Tarantino)
Fürstin Charlene bei der feierlichen Amtseinführung von Papst Leo XIV. in Weiß ...
Fürstin Charlene bei der feierlichen Amtseinführung von Papst Leo XIV. in Weiß ...(Bild: AFP/ISABELLA BONOTTO)
... und beim Besuch bei Papst Franziskus in Schwarz.
... und beim Besuch bei Papst Franziskus in Schwarz.(Bild: AFP/STRINGER)

Brosche von Queen Elizabeth II.
Emotionales Detail: An Queen Camillas Revers funkelte eine ganz besondere Brosche – ein ergreifendes Schmuckstück mit Geschichte.

Neben einer Perlenhalskette sowie eine Brosche der verstorbenen Queen Elizabeth II.
Neben einer Perlenhalskette sowie eine Brosche der verstorbenen Queen Elizabeth II.(Bild: AP/Cecilia Fabiano)

Die „Himbeerkern-Brosche“ in Kreuzform gehörte einst der Queen Elizabeth II. – und ist stolze 40.000 Pfund wert! Camilla trug das Juwel erstmals zu Weihnachten 2023 – ein stiller Gruß an die verstorbene Königin.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
