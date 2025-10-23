Darum hat Königin Camilla kein Privilège du blanc

Ein Auftritt ganz nach Protokoll! Königin Camilla erschien beim Besuch im Vatikan ganz in Schwarz – respektvoll, elegant und streng nach Vorschrift. Während Spaniens Königin Letizia bei Papstaudienzen in strahlendem Weiß glänzen darf, bleibt Camilla das „Privilège du blanc“ verwehrt.
Der Grund? Camilla ist Protestantin – und als Ehefrau des Oberhaupts der Church of England gilt für sie das klassische vatikanische Protokoll: Frauen tragen bei Audienzen beim Papst Schwarz und einen Schleier.
Nur katholische Königinnen dürfen Weiß tragen – eine exklusive Ehrenregel, das „Privileg des Weißen“. Sie müssen aber nicht. Fürstin Charlene trug in der Vergangenheit sowohl Schwarz als auch Weiß im Vatikan.
Schleier ja – Pflicht nein: Unter Papst Benedikt XVI. wurde die Tradition gelockert, doch viele Royals halten an der Symbolik fest. Camilla zeigte sich in einem schwarzen Seidenkleid von Fiona Clare, kombiniert mit einer Mantilla von Star-Hutdesigner Philip Treacy.
Brosche von Queen Elizabeth II.
Emotionales Detail: An Queen Camillas Revers funkelte eine ganz besondere Brosche – ein ergreifendes Schmuckstück mit Geschichte.
Die „Himbeerkern-Brosche“ in Kreuzform gehörte einst der Queen Elizabeth II. – und ist stolze 40.000 Pfund wert! Camilla trug das Juwel erstmals zu Weihnachten 2023 – ein stiller Gruß an die verstorbene Königin.
