Saison 2026/27 beginnt fünf Tage nach WM-Finale

Der Rahmen-Terminplan von Österreichs nationaler Saison 2026/27 der Männer steht. Der Auftakt erfolgt wenige Tage nach dem WM-Finale vom 24. bis 26. Juli mit der ersten Cup-Runde.
Eine Woche darauf geht es in die Meisterschaften der Bundesliga und Zweiten Liga, in denen bis Mitte Dezember je 17 Runden gespielt werden. Neu aufgrund eines längeren Länderspiel-Fensters ist ab 20. September eine Pause von mehr als zweieinhalb Wochen. 2027 geht es schon am 29. Jänner los.
Und zwar mit dem Cup-Viertelfinale, die letzten fünf Grunddurchgangsrunden in der Bundesliga werden vom ersten Februar-bis zum ersten März-Wochenende ausgetragen. Die Zweite Liga spielt im Frühjahr ab 26. Februar.
Meister steht bis 23. Mai fest
Die Meister- und Qualifikationsgruppe der Bundesliga wird vom 12. März bis 23. Mai gespielt, das Play-off um noch einen Platz in der Conference League wird am 3. Juni entschieden sein. Die Zweite Liga endet am 21. Mai. Der Cupsieger steht erneut am 1. Mai fest.
