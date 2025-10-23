Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das ist der Terminplan

Saison 2026/27 beginnt fünf Tage nach WM-Finale

Fußball National
23.10.2025 13:05
Der Terminplan für die heimische Fußball-Saison steht fest.
Der Terminplan für die heimische Fußball-Saison steht fest.(Bild: Pail Sepp)

Der Rahmen-Terminplan von Österreichs nationaler Saison 2026/27 der Männer steht. Der Auftakt erfolgt wenige Tage nach dem WM-Finale vom 24. bis 26. Juli mit der ersten Cup-Runde.

0 Kommentare

Eine Woche darauf geht es in die Meisterschaften der Bundesliga und Zweiten Liga, in denen bis Mitte Dezember je 17 Runden gespielt werden. Neu aufgrund eines längeren Länderspiel-Fensters ist ab 20. September eine Pause von mehr als zweieinhalb Wochen. 2027 geht es schon am 29. Jänner los.

Und zwar mit dem Cup-Viertelfinale, die letzten fünf Grunddurchgangsrunden in der Bundesliga werden vom ersten Februar-bis zum ersten März-Wochenende ausgetragen. Die Zweite Liga spielt im Frühjahr ab 26. Februar.

Meister steht bis 23. Mai fest
Die Meister- und Qualifikationsgruppe der Bundesliga wird vom 12. März bis 23. Mai gespielt, das Play-off um noch einen Platz in der Conference League wird am 3. Juni entschieden sein. Die Zweite Liga endet am 21. Mai. Der Cupsieger steht erneut am 1. Mai fest.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
195.846 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
189.474 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
175.534 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Fußball National
Das ist der Terminplan
Saison 2026/27 beginnt fünf Tage nach WM-Finale
Krone Plus Logo
Vor Fiorentina-Hit
„Der Trainer ist gefordert – das ist nicht Rapid“
Nach nur wenigen Tagen
Massive Kritik: Austria trennt sich von Sponsor
Nach Streit bei Pleite
Kein „Zweikampf“ um einen Elfmeter bei Rapid
Kobald ins ÖFB-Team?
„Träumen darf man, realistisch muss man sein!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf