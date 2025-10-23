Andrew soll Luxuspalast in Abu Dhabi besitzen

Fliegt Prinz Andrew bald aus der Royal Lodge raus? Die Frage beschäftigt derzeit nicht nur die Briten, sondern auch das Königshaus. Fix scheint aber: Obdachlos wird der 65-Jährige selbst dann nicht werden. Denn der Bruder hat noch ein zweites Eigenheim – einen kleinen, luxuriösen Palast in Abu Dhabi. Ein Geschenk der regierenden Königsfamilie!
22 Jahre lang soll Prinz Andrew keine Miete für die Royal Lodge gezahlt haben. Und mehr noch: Auch um die nötigen Renovierungen habe sich der in Ungnade gefallene Royal schon längst nicht mehr gekümmert. Zum Ärgernis von König Charles und Prinz William, die Andrew und seine Ex-Gattin Sarah Ferguson gerne vor die Tür des 30-Zimmer-Anwesens, das einst die Queen Mum bewohnte, setzen würden.
Andrew findet Abu Dhabi zu fad, „Fergie“ zu heiß
Ob sie Andrew und „Fergie“ zum Auszug bewegen können? Ungewiss, immerhin läuft der Mietvertrag des Prinzen noch bis 2078. Sicher scheint allerdings, dass der Andrew, der in den letzten Tagen für zahlreiche Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatte, selbst im Falle des Falles nicht auf der Straße landen würde. Denn wie die „Daily Mail“ jetzt berichtete, hat der 65-Jährige noch ein weiteres, luxuriöses Zuhause – in den Vereinigten Arabischen Emiraten!
Selbst gekauft hat der Prinz die prächtige Villa in Abu Dhabi, in der ihm jede Menge Dienerschaft und Luxus zur Verfügung stehe, jedoch nicht haben, wie es heißt. Es sei ein Geschenk der regierenden Königsfamilie der VAE, dem Haus Nahyan, wie der Biograf und Historiker Andrew Lownie behauptet.
Dennoch sollen Andrew und „Fergie“ nicht an einem Umzug an den Persischen Golf interessiert sein. Der Grund: Während der Prinz es in den Vereinigten Arabischen Emiraten schlicht zu ruhig finde und das geschäftigere gesellschaftliche Leben in Großbritannien bevorzuge, habe Ferguson hingegen mit der Hitze in Abu Dhabi zu kämpfen.
Ferguson verkaufte Londoner Luxus-Immobilie
Doch gut möglich, dass zumindest „Fergie“ längst einen Notfallplan hat. Denn wie die „Daily Mail“ berichtet, soll die 66-Jährige bereits 2022 eine 4,25 Millionen Pfund (rund 5,18 Mio. Euro) teure Immobilie in London gekauft und Anfang 2025 wieder verkauft haben.
Dabei handle es sich um ein Reihenhaus im gregorianischen Stil im Londoner Stadtteil Belgravia, der wiederum an den Hyde Park grenzt. Hypothek habe „Fergie“ für die Immobilie nicht aufnehmen müssen, heißt es weiter. Dafür sei im Vertrag eine Klausel eingefügt worden, wonach das Haus ohne die Unterschriften der Prinzessinnen Eugenie und Beatrice nicht verkauft werden konnte.
Flüchtet Fergie in die Schweiz?
Andrew Lownie unterstrich im Gespräch mit dem „Hello!“-Magazin unterdessen, dass sowohl Ferguson als auch Prinz Andrew, sollte sich der Skandal noch weiter zuspitzen, die Möglichkeit hätten, „unauffällig“ ins Ausland zu gehen. „Wenn gegen ihn ermittelt wird und er ins Gefängnis kommt, ist das Problem mit der Royal Lodge gelöst. Aber ich denke, er wird wahrscheinlich ermutigt, in seinen Palast in Abu Dhabi zu gehen oder die Schweizer Staatsbürgerschaft anzunehmen.“
Denn auch zur Schweiz haben Andrew und „Fergie“ eine enge Verbindung. 2020 boten sie ihr Chalet in Verbier zum Verkauf an. Weshalb Lownie erklärte: „Ich halte es für wahrscheinlicher, dass sie dorthin geht und er woanders hingeht, möglicherweise in ein Land ohne Auslieferungsabkommen mit Großbritannien. Sie hatten dieses Chalet, sie haben Geld – sie haben gerade das Haus in Belgravia verkauft, also haben sie sicherlich verschiedene Optionen.“
Prinz mit Privilegien
Prinz Andrew hat in der letzten Woche seinen verbleibenden Titel und royalen Ehren abgegeben. Nicht ganz freiwillig, wie britische Medien berichteten, sondern auf Drängen von König Charles und Prinz William.
Trotz der jüngsten Demütigungen genießt Andrew als Mitglied der Royal-Family weiterhin erhebliche Privilegien. Er wohnt in der Royal Lodge nahe Schloss Windsor, einem Anwesen mit 30 Zimmern. Das palastartige Gebäude diente als Wohnsitz von Queen Mum, der Mutter Königin Elizabeths II., die 2002 im Alter von 101 Jahren starb.
