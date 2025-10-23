Andrew soll Luxuspalast in Abu Dhabi besitzen

Andrew findet Abu Dhabi zu fad, „Fergie“ zu heiß

Ob sie Andrew und „Fergie“ zum Auszug bewegen können? Ungewiss, immerhin läuft der Mietvertrag des Prinzen noch bis 2078. Sicher scheint allerdings, dass der Andrew, der in den letzten Tagen für zahlreiche Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatte, selbst im Falle des Falles nicht auf der Straße landen würde. Denn wie die „Daily Mail“ jetzt berichtete, hat der 65-Jährige noch ein weiteres, luxuriöses Zuhause – in den Vereinigten Arabischen Emiraten!