Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geschenk für Prinz

Andrew soll Luxuspalast in Abu Dhabi besitzen

Royals
23.10.2025 13:46
Prinz Andrew soll einen luxuriösen Palast in Abu Dhabi besitzen, ein Geschenk der Königsfamilie ...
Prinz Andrew soll einen luxuriösen Palast in Abu Dhabi besitzen, ein Geschenk der Königsfamilie der Vereinten Arabischen Emirate. Dem Bruder von König Charles sei es am Persischen Golf allerdings zu langweilig.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Fliegt Prinz Andrew bald aus der Royal Lodge raus? Die Frage beschäftigt derzeit nicht nur die Briten, sondern auch das Königshaus. Fix scheint aber: Obdachlos wird der 65-Jährige selbst dann nicht werden. Denn der Bruder hat noch ein zweites Eigenheim – einen kleinen, luxuriösen Palast in Abu Dhabi. Ein Geschenk der regierenden Königsfamilie!

0 Kommentare

22 Jahre lang soll Prinz Andrew keine Miete für die Royal Lodge gezahlt haben. Und mehr noch: Auch um die nötigen Renovierungen habe sich der in Ungnade gefallene Royal schon längst nicht mehr gekümmert. Zum Ärgernis von König Charles und Prinz William, die Andrew und seine Ex-Gattin Sarah Ferguson gerne vor die Tür des 30-Zimmer-Anwesens, das einst die Queen Mum bewohnte, setzen würden.

Andrew findet Abu Dhabi zu fad, „Fergie“ zu heiß
Ob sie Andrew und „Fergie“ zum Auszug bewegen können? Ungewiss, immerhin läuft der Mietvertrag des Prinzen noch bis 2078. Sicher scheint allerdings, dass der Andrew, der in den letzten Tagen für zahlreiche Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatte, selbst im Falle des Falles nicht auf der Straße landen würde. Denn wie die „Daily Mail“ jetzt berichtete, hat der 65-Jährige noch ein weiteres, luxuriöses Zuhause – in den Vereinigten Arabischen Emiraten!

Prinz Andrew ist mit der regierenden Königsfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate gut ...
Prinz Andrew ist mit der regierenden Königsfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate gut bekannt – auf dem Foto zu sehen beim Staatsbesuch seiner Mutter Queen Elizabeth im Jahr 2010 in Abu Dhabi.(Bild: Viennareport)

Selbst gekauft hat der Prinz die prächtige Villa in Abu Dhabi, in der ihm jede Menge Dienerschaft und Luxus zur Verfügung stehe, jedoch nicht haben, wie es heißt. Es sei ein Geschenk der regierenden Königsfamilie der VAE, dem Haus Nahyan, wie der Biograf und Historiker Andrew Lownie behauptet.

Dennoch sollen Andrew und „Fergie“ nicht an einem Umzug an den Persischen Golf interessiert sein. Der Grund: Während der Prinz es in den Vereinigten Arabischen Emiraten schlicht zu ruhig finde und das geschäftigere gesellschaftliche Leben in Großbritannien bevorzuge, habe Ferguson hingegen mit der Hitze in Abu Dhabi zu kämpfen.

Ferguson verkaufte Londoner Luxus-Immobilie
Doch gut möglich, dass zumindest „Fergie“ längst einen Notfallplan hat. Denn wie die „Daily Mail“ berichtet, soll die 66-Jährige bereits 2022 eine 4,25 Millionen Pfund (rund 5,18 Mio. Euro) teure Immobilie in London gekauft und Anfang 2025 wieder verkauft haben.

Prinz Andrew weigert sich, aus der Royal Lodge auszuziehen, dabei stünde ihm in Abu Dhabi einen ...
Prinz Andrew weigert sich, aus der Royal Lodge auszuziehen, dabei stünde ihm in Abu Dhabi einen luxuriösen Palast zur Verfügung.(Bild: David Dyson / Camera Press / picturedesk.com)

Dabei handle es sich um ein Reihenhaus im gregorianischen Stil im Londoner Stadtteil Belgravia, der wiederum an den Hyde Park grenzt. Hypothek habe „Fergie“ für die Immobilie nicht aufnehmen müssen, heißt es weiter. Dafür sei im Vertrag eine Klausel eingefügt worden, wonach das Haus ohne die Unterschriften der Prinzessinnen Eugenie und Beatrice nicht verkauft werden konnte. 

Flüchtet Fergie in die Schweiz?
Andrew Lownie unterstrich im Gespräch mit dem „Hello!“-Magazin unterdessen, dass sowohl Ferguson als auch Prinz Andrew, sollte sich der Skandal noch weiter zuspitzen, die Möglichkeit hätten, „unauffällig“ ins Ausland zu gehen. „Wenn gegen ihn ermittelt wird und er ins Gefängnis kommt, ist das Problem mit der Royal Lodge gelöst. Aber ich denke, er wird wahrscheinlich ermutigt, in seinen Palast in Abu Dhabi zu gehen oder die Schweizer Staatsbürgerschaft anzunehmen.“

Auch Sarah Ferguson dürfte mit dem Verkauf einer Luxus-Immobilie in London gutes Geld gemacht ...
Auch Sarah Ferguson dürfte mit dem Verkauf einer Luxus-Immobilie in London gutes Geld gemacht haben. Zieht sie sich in die Schweiz zurück?(Bild: AP/Scott Garfitt)

Denn auch zur Schweiz haben Andrew und „Fergie“ eine enge Verbindung. 2020 boten sie ihr Chalet in Verbier zum Verkauf an. Weshalb Lownie erklärte: „Ich halte es für wahrscheinlicher, dass sie dorthin geht und er woanders hingeht, möglicherweise in ein Land ohne Auslieferungsabkommen mit Großbritannien. Sie hatten dieses Chalet, sie haben Geld – sie haben gerade das Haus in Belgravia verkauft, also haben sie sicherlich verschiedene Optionen.“

Prinz mit Privilegien
Prinz Andrew hat in der letzten Woche seinen verbleibenden Titel und royalen Ehren abgegeben. Nicht ganz freiwillig, wie britische Medien berichteten, sondern auf Drängen von König Charles und Prinz William. 

Lesen Sie auch:
Insider packen aus: Prinz Andrew lebt wie ein „gelangweilter Teenager“, steht spät auf, lässt ...
Andrews Verfall
Prinz lebt wie gelangweilter Teenager in Bruchbude
23.10.2025
Charles unter Druck!
Andrew soll seit 22 Jahren keine Miete zahlen
21.10.2025

Trotz der jüngsten Demütigungen genießt Andrew als Mitglied der Royal-Family weiterhin erhebliche Privilegien. Er wohnt in der Royal Lodge nahe Schloss Windsor, einem Anwesen mit 30 Zimmern. Das palastartige Gebäude diente als Wohnsitz von Queen Mum, der Mutter Königin Elizabeths II., die 2002 im Alter von 101 Jahren starb.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
195.846 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
189.474 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
175.534 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Royals
Geschenk für Prinz
Andrew soll Luxuspalast in Abu Dhabi besitzen
In Schwarz beim Papst
Darum hat Königin Camilla kein Privilège du blanc
Historisches Treffen
Britisches Königspaar betet mit Papst Leo XIV.
Andrews Verfall
Prinz lebt wie gelangweilter Teenager in Bruchbude
Prinz-Andrew-Skandal
Wie geht es seinen Töchtern Beatrice und Eugenie?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf