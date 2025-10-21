Ludovic Tézier macht als Liedsänger Lust auf Oper

Bariton Ludovic Tézier gastierte als Liedsänger im Wiener Konzerthaus. Er überzeugte mit Wagners „Wesendonck-Liedern“, auf Schumanns Zyklus „Dichterliebe“ hingegen lastete sein malender Klangstrom mehr als ihn zum Strahlen zu bringen.
Ludovic Tézier ist einer der besten Sänger seines Fachs. Sein kraftvoller Bariton verleiht Partien imposante Dringlichkeit, als präsenter Rollengestalter liegen ihm die dramatischen Partien. Kurzum: Der französische Sänger ist auf den Opernbühnen dieser Welt gefragt wie gefeiert. Macht ihn das automatisch zu einem ebenso herausragenden Liedinterpreten? Nicht zwingend, wie sein Abend am Montag im Wiener Konzerthaus zeigte.
Je dramatischer und expressiver das Repertoire, desto mehr konnte Ludovic Tézier die Vorzüge seiner Stimme im Mozart-Saal entfalten. Richard Wagners „Wesendonck-Lieder“ gestaltete er als dramatisch fließenden Klangstrom. Auch den „Quatre chansons de Don Quichotte“ von Jacques Ibert verlieh Tézier atmosphärische Dichte.
Schwer tönender Klangstrom
Der Einstieg in den Abend erwies sich hingegen als holprig. Robert Schumanns Zyklus „Dichterliebe“ und der immer wieder dramatisch auflodernde Bariton Téziers wollten nicht so recht harmonieren. Zu ruppig die Bögen, zu brüchig die Registerwechsel, zu dramatisch die Steigerungen, zu undeutlich der Erzählton. Letztlich lasteten die schwer tönenden Klangbilder Téziers mehr auf den Miniaturen als sie zum Leuten zu bringen.
Für die zarten Töne der Gattung Lied war Pianist Julius Drake zuständig – nicht nur als Begleiter, sondern auch als nonverbaler Erzähler in Mendelssohns „Liedern ohne Worte“. Ein Liederabend, der vor allem die Sehnsucht nach der Opernbühne weckte. Wer diese stillen möchte, hat dazu im Frühling Gelegenheit: Da ist Ludovic Tézier als Verdis „Simon Boccanegra“ und in Bizets „Les Pêcheurs de perles“ an der Staatsoper zu erleben.
