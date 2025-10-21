Ludovic Tézier macht als Liedsänger Lust auf Oper

Für die zarten Töne der Gattung Lied war Pianist Julius Drake zuständig – nicht nur als Begleiter, sondern auch als nonverbaler Erzähler in Mendelssohns „Liedern ohne Worte“. Ein Liederabend, der vor allem die Sehnsucht nach der Opernbühne weckte. Wer diese stillen möchte, hat dazu im Frühling Gelegenheit: Da ist Ludovic Tézier als Verdis „Simon Boccanegra“ und in Bizets „Les Pêcheurs de perles“ an der Staatsoper zu erleben.