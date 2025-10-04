Barockmusik gerockt, verjazzt und weichgespült

Crossover ist hier nicht die Inspiration der unterschiedlichen Stile und Epochen, sondern deren gegenseitige Verflachung und Verharmlosung. Ganz selten blitzt in Orlińskis Stimme jene tiefgründig zeitlose Erhabenheit auf, die uns auch noch nach Jahrhunderten so direkt anspricht in der Musik von Monteverdi, Vivaldi oder Purcell. Wenn er alleine singt oder nur vom Bass begleitet wird. Der Rest ist beinahe bis zur Unkenntlichkeit weichgespült.