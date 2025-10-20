Ein antikes Liebespaar bezaubert in der Staatsoper

Kitschig bunt bis nobel

Die Bühnenbilder Jean-Marc Puissants sind teils zu kitschig bunt geraten, nobel die Kostüme. Bieder, ganz nach dem Geschmack antik-orientalischer Bilder in den Balletten der Sowjet-Zeit arbeitete Ratmansky den 1. Akt; langatmig, betulich wie er die Geschichte Kallirhoes erzählt, die sich verliebt, als scheintot begraben, dann von Piraten geraubt und als Sklavin verkauft wird. Solide besetzt: die anderen Rollen & das Corps.