Trump: Tod von Pfleger „unglücklicher Vorfall“

„Ist jedem klar, außer man ist dumm“

Der Krankenpfleger, der vor wenigen Tagen bei einem Protest gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde in Minnesota getötet wurde, hatte eine Genehmigung, versteckt eine Waffe zu tragen. Trump hatte zuvor gemeint: „Man darf keine Waffen haben, man darf nicht mit Waffen hereinkommen“ – und dies auch wiederholt, nachdem er auf den zweiten Verfassungszusatz angesprochen wurde. Dass die Tötung aber „bedauerlich“ gewesen sei, das sei jedem klar – „außer man ist dumm“.