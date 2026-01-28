ÖSV-Frust: „Wird schwierig, so etwas zu vergessen“

„Es war ein Kampf von oben bis unten“

Den überaus glatten Verhältnissen freilich wollte Brennsteiner wie seine Teamkollegen nicht die Schuld am Abschneiden geben. Klar sei aber, dass er auf anderen Bedingungen viel besser Skifahren könne. „Ich hoffe, dass sie nicht noch einmal so ein Eis hinlegen. Trotzdem ärgert es mich, dass ich es nicht hingebracht habe. Es ist nie einfach gegangen, es war ein Kampf von oben bis unten“, sagte der Sieger von Copper Mountain. „Ich muss schleunigst versuchen, dass ich wieder besser skifahre. So ist es einfach viel zu wenig“, meinte der Pinzgauer angesichts von 2,72 Sek. Rückstand.