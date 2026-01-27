Ein Satz mit X! Kuster bekommt doppelten Korb

„Momentan gibt´s nichts Konkretes, wir müssen weiterschauen“, weiß sein Berater. Wohl auch, dass sich das Top-Angebot kaum noch auftun wird. Dafür lief´s für Kuster sportlich zuletzt schlichtweg zu durchwachsen, stand er bei Paralimni nicht mal mehr im Kader. Apropos: ein Verbleib bis zum Sommer in Zypern ist ausgeschlossen, selbst wenn kein neuer Arbeitgeber mehr in den nächsten Tagen anklopfen sollte. „Das Thema ist für ihn vom Tisch, endgültig.“