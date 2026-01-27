Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Absagen für Keeper

Ein Satz mit X! Kuster bekommt doppelten Korb

Fußball National
27.01.2026 23:46
Weiter warten heißt´s für Markus Kuster.
Weiter warten heißt´s für Markus Kuster.(Bild: Kuster/Paralimni)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Konkrete Gespräche mit BW Linz und Alemannia Achen, am Ende entschieden sich allerdings beide Klubs gegen Markus Kuster im Tor. Am späten Dienstagabend erfuhr die „Krone“ davon. Wie geht´s mit dem Burgenländer jetzt weiter?

0 Kommentare

Recht euphorisch klang das Ganze noch am Dienstagmorgen. Markus Kuster soll ein Kandidat  bei BW Linz sein, dort zu den drei Top-Kandidaten auf das Einser-Leiberl im Tor des Bundesligisten zählen. Wie die „Krone“ erfuhr, bemühte sich auch der deutsche Drittligist Alemannia Aachen um die Dienste des 31-Jährigen. Am späten Abend folgte dann aber doppelte Korb für den rot-goldenen Keeper!

Die Linzer holten den Ex-Salzburger Nico Mantl aus Portugal, FC Arouca machte die Leihe via Social Media offiziell. Danach gingen auch die abstiegsbedrohten Oberösterreicher mit der Info (die geplanterweise noch nicht hätte passieren sollen) an die Öffentlichkeit, präsentierten ihren neuen Stammtorhüter. Eben nicht Kuster!

Zypern ist für den Burgenländer sicherlich kein Thema mehr.
Zypern ist für den Burgenländer sicherlich kein Thema mehr.(Bild: Kuster/Paralimni)

Die zweite sportliche Breitseite ließ aber nicht lange auf sich warten. Auch Aachens Verantwortliche lachten mit ihrer Verstärkung für den Klub-Kasten auf allen Vereinskanälen um die Wette. Und wieder fiel der ehemalige Mattersburger durch den Rost. Denn die „Kartoffelkäfer“ gehen mit Manuel Riemann in die restliche Saison der 3. Liga. Kuster? Fehlanzeige!

„Es war 50:50“
„Es hat sich beides erledigt“, bestätigte sein Berater Markus Peresich kurz vor Mitternacht der „Krone“. Der bei Aachen von einer „50:50-Situation“ spricht, der berühmte Groschen wohl zugunsten der Routine Riemanns (Bochum, Paderborn, Sandhausen) gefallen ist. 

„Ich habe viele Zoom-Calls geführt“, so Peresich. Am Ende war das Bemühen (vorerst) vergebens. Denn der Torhüter aus Pama schaut durch die Finger, muss kurz vor Ende des Wintertransfer-Fensters (die meisten Ligen schließen dieses spätestens am 6. Februar) auf weitere Offerten hoffen. 

„Momentan gibt´s nichts Konkretes, wir müssen weiterschauen“, weiß sein Berater. Wohl auch, dass sich das Top-Angebot kaum noch auftun wird. Dafür lief´s für Kuster sportlich zuletzt schlichtweg zu durchwachsen, stand er bei Paralimni nicht mal mehr im Kader. Apropos: ein Verbleib bis zum Sommer in Zypern ist ausgeschlossen, selbst wenn kein neuer Arbeitgeber mehr in den nächsten Tagen anklopfen sollte. „Das Thema ist für ihn vom Tisch, endgültig.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Markus Kuster
Portugal
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.468 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.536 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.313 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Mehr Fußball National
Absagen für Keeper
Ein Satz mit X! Kuster bekommt doppelten Korb
Krone Plus Logo
Kaltenegger & Austria:
„Ziehe einem Nackerten nicht Geld aus der Tasche!“
Vertragsauflösung
GAK und Filipovic gehen getrennte Wege
Vertrag verlängert
ÖFB-Cup-Finale bis 2029 in Klagenfurt
Soumaila Diabate
„Bin noch nicht am Ende meines Weges“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf