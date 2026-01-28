„Ich hätte Didis Entlassung nie zustimmen sollen!“

Es sind also doch zu viele Legionäre? In ihrer Ära hat Rapid teilweise mit elf Österreichern gespielt.

Der Markt ist offen, wir reden von Globalisierung, jetzt erhofft man sich, schneller zum Erfolg zu kommen. Wir haben aber auch nicht nach Nationalität aufgestellt, das hat sich damals so ergeben. Wenngleich wir uns an den Ö-Topf gehalten haben. Auf dem Platz ist Fußball einfach, da kann man sich verständigen. Wichtig ist die Kommunikation abseits, auch in der Kabine, um ein Team zu werden, Vertrauen zu schaffen, sich blind zu verstehen.