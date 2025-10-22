Das sind die teuren Folgen der Energiewende

Regierung will Netzgesellschaften spürbar reduzieren

Nicht nur die Gas-, sondern auch die Stromnetze treiben die Preise. Rund ein Drittel der Stromrechnung entfällt auf die Netzgebühren. In Österreich bestehen derzeit mehr als 110 Stromnetzgesellschaften – eine zersplitterte Struktur, die insbesondere in der Planung erhebliche Effizienzpotenziale ungenutzt lässt und dadurch höhere Kosten verursacht. Die Bundesregierung hat sich eine deutliche Reduktion der Netzgesellschaften zum Ziel gesetzt. Das erfolgt im Rahmen der Reformpartnerschaft, den die meisten Gesellschaften gehören den Bundesländern.

Erste Fortschritte beim Reformdialog zwischen Bund und Ländern

Die Reformgruppe Energie hat bereits einige Beschlüsse getroffen, wie die „Krone“ erfahren hat. Dazu zählen schnelleren und effizienteren Behördenverfahren und Genehmigungsprozessen. Energieprojekte (Erzeugung, Leitung & Speicherung von Energie) sollen – unter Berücksichtigung von Anrainer-Interessen – als überragendes öffentliches Interesse eingestuft werden.