Wir sind Europas Nummer eins beim Energiepreis

Fisch, Fleisch und Brot gehen ins Geld

Abgesehen von den beiden Faktoren bezahlen die Bewohner der Alpenrepublik hohe Preise für Fisch, Fleisch, Brot und Nährmittel (z. B. Erdäpfel und Öle). Begründet wird das einerseits in der geografischen Lage als Binnenland und folglich hohen Kosten für den Fischtransport und andererseits durch die Vorliebe für Rindfleisch, das im Vergleich zu Geflügel teurer ist. Spannend ist auch der Blick auf die baltischen Länder, die bei Milchprodukten überraschend hochpreisig sind – immerhin liegt dort ein Schwerpunkt auf der Milchproduktion.