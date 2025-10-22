Wirtschaftsminister gegen Eingriff bei Gaspreisen

Österreich soll zur Drehscheibe für Wasserstoff werden

Anlass des Pressegesprächs mit Hattmannsdorfer war der Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur von Nordafrika über Italien nach Österreich und Deutschland. Der Plan für diesen Südkorridor sieht vor, künftig einzelne Stränge der Erdgas-Fernleitungen für den Transport von grünem Wasserstoff zu den Industriestandorte zu nutzen. Diese Pipelines seien ein „Asset für die Zukunft“, um Österreich zu einer Drehscheibe für Wasserstoff zu machen, sagte Hattmannsdorfer. Denn Wasserstoff sei der Schlüssel, um Erdgas als Rohstoff und Energieträger für die Industrie zu ersetzen.