Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steigende Netzentgelte

Wirtschaftsminister gegen Eingriff bei Gaspreisen

Wirtschaft
22.10.2025 16:03
Die Gasnetzgebühren steigen stark an, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) lehnt ...
Die Gasnetzgebühren steigen stark an, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) lehnt einen Eingriff bei den Gaspreisen trotzdem ab.(Bild: P. Huber)

Die Gasnetzgebühren steigen 2026 das zweite Jahr in Folge stark an. Nach im Schnitt 16,6 Prozent 2025 sind es nun rund 18 Prozent. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) lehnt einen Eingriff der Politik dennoch ab, er ist außerdem gegen eine Absenkung der Energieabgaben.

0 Kommentare

„Es ist allgemein bekannter Wissensstand, dass die Republik derzeit massive finanzielle Herausforderungen hat“, sagte Hattmannsdorfer am Mittwoch. Bei der Gasinfrastruktur sei klar, dass diese von immer weniger Teilnehmern getragen werde, begründete der Minister den Anstieg.

Zitat Icon

Es ist allgemein bekannter Wissensstand, dass die Republik derzeit massive finanzielle Herausforderungen hat.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)

Er kündigte an, sich nächstes Jahr im Gaswirtschaftsgesetz mit dem Rückbau des Gasnetzes zu beschäftigen. „Denn wenn wir immer weniger Kunden haben, müssen wir Teile des Netzes auch stilllegen“, so Hattmannsdorfer. Man müsse auch über die Anschlusspflicht diskutieren.

Österreich soll zur Drehscheibe für Wasserstoff werden
Anlass des Pressegesprächs mit Hattmannsdorfer war der Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur von Nordafrika über Italien nach Österreich und Deutschland. Der Plan für diesen Südkorridor sieht vor, künftig einzelne Stränge der Erdgas-Fernleitungen für den Transport von grünem Wasserstoff zu den Industriestandorte zu nutzen. Diese Pipelines seien ein „Asset für die Zukunft“, um Österreich zu einer Drehscheibe für Wasserstoff zu machen, sagte Hattmannsdorfer. Denn Wasserstoff sei der Schlüssel, um Erdgas als Rohstoff und Energieträger für die Industrie zu ersetzen.

Lesen Sie auch:
Das Wasserstoff-Testzentrum der TU Graz wurde heuer im Frühjahr eröffnet und mit zehn Millionen ...
Millioneninvestitionen
Die Steiermark als Österreichs Wasserstoffpionier
21.10.2025
Made-in-Europe-Bonus
Hattmannsdorfer: PV-Fördercall ist „Erfolgsmodell“
05.09.2025

Gebühren fürs Stromnetz steigen nur leicht
Bei den Stromnetzgebühren, die 2026 laut Verordnungsentwurf der E-Control im Schnitt nur leicht steigen und in vier Bundesländern sogar sinken, verwies Hattmannsdorfer darauf, die Möglichkeiten zur Kostendämpfung genutzt zu haben. So sei „massiv“ auf den Übertragungsnetzbetreiber, die Verbund-Tochter APG, eingewirkt worden, ein Guthaben von 120 bis 130 Millionen Euro auf einem Regulierungskonto aufzulösen. Sonst würden die Netzentgelte 2026 nicht um 1,1 Prozent, sondern um rund fünf Prozent steigen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
154.458 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
129.355 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
104.040 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
Steigende Netzentgelte
Wirtschaftsminister gegen Eingriff bei Gaspreisen
Westbahn-Chefs:
„Bahnsubventionen sind ein Milliardengrab“
Deprimierendes Bild
Industrie: Weit und breit kein Aufschwung in Sicht
Insider verraten
VW stoppt Bänder für den Golf schon nächste Woche
Sehr hohe Sparquote
Jungen Leuten ist Vorsorge besonders wichtig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf