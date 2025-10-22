Axl Rose mit Mega-Ausraster bei Guns-N‘-Roses-Gig

Huch, welche Laus ist Axl Rose beim Konzert in Argentinien denn über die Leber gelaufen? Der Frontman der Band Guns N‘ Roses tickte beim Gig in Buenos Aires völlig aus und stürmte vor Wut schnaubend von der Bühne.
Da staunten die Fans von Guns N‘ Roses beim Konzert der Rockband am Wochenende nicht schlecht. Denn schon beim Eröffnungssong „Welcome to the Jungle“ tickte Axl Rose völlig aus.
Axl Rose pfeffert Mikro auf die Bühne
Wie Videos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigen, trat der Frontman der Kultband zuerst mit voller Wucht gegen das Schlagzeug und pfeffert später auch noch das Mikrofon in Richtung der Drums, bevor er wutentbrannt die Bühne verließ.
Sehen Sie hier die Szenen in einem Video, das ein Fan auf TikTok geteilt hat:
Doch was hatte Axl Rose beim Argentinien-Konzert so aus der Fassung gebracht? Den Fans schnaubte er nämlich lediglich entgegen: „Also, ich versuche einfach, das hier zu improvisieren.“
Technische Probleme ließen Rocker ausrasten
Wie jetzt herauskam: Der Ausraster hatte nicht Drummer Isaac Carpenter, der seit Anfang des Jahres mit den Rockern auf Tour ist, gegolten, sondern war einem technischen Problem geschuldet. „Es gab technische Probleme mit Axls In-Ear-Monitoren“, verriet ein Bekannter des Musikers der „Daily Mail“ – und weiter: „Er konnte nur die Percussion-Instrumente hören – und sonst nichts.“
Die Fans nahmen ihrem Idol seinen kleinen Wutanfall auf der Bühne nicht allzu böse – im Gegenteil. Auf den Videos ist zu hören, wie die Menge sogar frenetisch jubelt.
Und wie heißt es so schön? The Show Must Go On – weshalb sich Axl Rose auch schnell wieder beruhigte und zur Freude der Fans auf die Bühne zurückkehrte, um die Show – ganz ohne weitere böse Überraschungen – zu Ende zu spielen.
