Axl Rose mit Mega-Ausraster bei Guns-N‘-Roses-Gig

Technische Probleme ließen Rocker ausrasten

Wie jetzt herauskam: Der Ausraster hatte nicht Drummer Isaac Carpenter, der seit Anfang des Jahres mit den Rockern auf Tour ist, gegolten, sondern war einem technischen Problem geschuldet. „Es gab technische Probleme mit Axls In-Ear-Monitoren“, verriet ein Bekannter des Musikers der „Daily Mail“ – und weiter: „Er konnte nur die Percussion-Instrumente hören – und sonst nichts.“

Die Fans nahmen ihrem Idol seinen kleinen Wutanfall auf der Bühne nicht allzu böse – im Gegenteil. Auf den Videos ist zu hören, wie die Menge sogar frenetisch jubelt.