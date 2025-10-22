Auto kracht in Nebelsuppe gegen einen Schulbus

Wenn Kinder bei einem Einsatz im Spiel sind, herrscht für Feuerwehren besondere Alarmstufe: Mehrere Einstatzfahrzeuge eilten am Mittwoch zu der Unfallstelle in der Gemeinde Bergland im Bezirk Melk/NÖ. Seitens der acht jüngsten Insassen konnte man Entwarnung geben, der Autolenker musste jedoch aufgrund seiner Verletzungen ins Spital gebracht werden.
Laut ersten Angaben touchierten sich die beiden Fahrzeuge auf der Landesstraße seitlich. Leichte Verletzungen trug lediglich der Autofahrer davon, die Besatzung des Schulbusses ist, wie der Fahrer, wohlauf.
Schulbusinsassen wohlauf
Nach Abklärung der Verletzungsgrade stand fest: Die Schulbusbesatzung war körperlich wohlauf – die FF Petzenkirchen transportierte die Kinder danach ins Feuerwehrhaus, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden.
Unfallursache unklar
Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. Fest steht: Er ereignete sich jedenfalls in einer Kurve. Rasch am Unfallort waren – neben der Feuerwehr Petzenkirchen-Bergland – auch deren Kollegen aus Wieselburg sowie Rotes Kreuz Wieselburg und Ybbs sowie der Samariterbund Persenbeug.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.