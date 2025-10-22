Auto kracht in Nebelsuppe gegen einen Schulbus

Wenn Kinder bei einem Einsatz im Spiel sind, herrscht für Feuerwehren besondere Alarmstufe: Mehrere Einstatzfahrzeuge eilten am Mittwoch zu der Unfallstelle in der Gemeinde Bergland im Bezirk Melk/NÖ. Seitens der acht jüngsten Insassen konnte man Entwarnung geben, der Autolenker musste jedoch aufgrund seiner Verletzungen ins Spital gebracht werden.