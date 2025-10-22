Justiz-Ermittlungen in Pflegeheim: Jetzt Diversion

Vorfall durch Zufall aufgekommen

Die betroffene Gemeinde als Trägerorganisation erstattete Anzeige, nachdem die Pflegeabteilung des Landes im Zuge einer Untersuchung ersucht hatte, „die Einleitung entsprechender Schritte zu prüfen.“ Das Team im Pflegeheim arbeitete den Vorfall laut dem Bürgermeister übrigens direkt auf und habe auch Maßnahmen gesetzt. Er als Bürgermeister sei aber zunächst nicht informiert worden. Aufgekommen sei der Vorfall „durch Zufall.“