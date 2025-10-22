Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1200 € statt Anklage

Justiz-Ermittlungen in Pflegeheim: Jetzt Diversion

Tirol
22.10.2025 13:15
Diversion für Pflegerin nach Vorfall in Tiroler Heim (Symbolbild).
Diversion für Pflegerin nach Vorfall in Tiroler Heim (Symbolbild).(Bild: scottimage - stock.adobe.com)

 

Im heurigen Frühjahr hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen drei Pflegerinnen eines Pflegeheimes im Tiroler Unterland wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Zuletzt gab es in diesem Fall neue Entwicklungen.

0 Kommentare

Gegen eine der Betroffenen erhärtete sich der Verdacht der fahrlässigen schweren Körperverletzung, das Verfahren wurde aber nunmehr mit einer Diversion erledigt, bestätigte die Staatsanwaltschaft der APA am Mittwoch einen ORF-Bericht. Die Frau muss eine Geldbuße über 1200 Euro zahlen.

Sie hatte einer diversionellen Erledigung zugestimmt, somit kommt es zu keiner Anklage. Den beiden anderen Pflegerinnen konnte indes kein mögliches strafbares bzw. schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden, erklärte Staatsanwaltschaftssprecherin Julia Klingenschmid.

Pflegebedürftige offenbar nicht umgelagert
Eine bettlägerige Bewohnerin des Pflege- bzw. Seniorenheimes war im vergangenen Dezember auf einer Bettpfanne gelagert worden. Im Anschluss sei die Pfanne aber nicht mehr entfernt worden, hieß es. Offenbar bemerkte das Personal die Bettpfanne erst am nächsten Tag. Die Frau hatte offene Wunden, die lange brauchten, um zu heilen.

Jene Pflegerin, die nun eine Geldstrafe entrichten muss, hatte Nachtdienst und laut Staatsanwaltschaft die bettlägerige Frau nicht umgelagert. Im Pflegeplan sei das aber so vorgesehen.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Ermittlungen in Tirol
Drei Pflegerinnen im Visier der Staatsanwaltschaft
18.04.2025

Vorfall durch Zufall aufgekommen
Die betroffene Gemeinde als Trägerorganisation erstattete Anzeige, nachdem die Pflegeabteilung des Landes im Zuge einer Untersuchung ersucht hatte, „die Einleitung entsprechender Schritte zu prüfen.“ Das Team im Pflegeheim arbeitete den Vorfall laut dem Bürgermeister übrigens direkt auf und habe auch Maßnahmen gesetzt. Er als Bürgermeister sei aber zunächst nicht informiert worden. Aufgekommen sei der Vorfall „durch Zufall.“

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
150.624 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
110.071 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
99.963 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf