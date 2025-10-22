Strom, Pellets, Gas: So teuer heizt Österreich

Für viele Österreicher ist die kalte Jahreszeit nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern auch wegen der hohen Heizkosten besonders hart. Grund genug, sich über die Art der Heizung, die Kosten und mögliche Einsparungen Gedanken zu machen.
Die Tage werden kürzer, die Temperaturen gehen zurück, die Heizkörper sind länger im Einsatz. Der Winter stellt vor allem für sozial schwächer gestellte Personen eine große Belastung dar. Aufgrund der zahlreichen Krisen half der Staat zumindest beim Strompreis mit Förderungen mit, die Kosten halbwegs niedrig zu halten. Krone+ hat sich angesehen, wovon die Heizkosten abhängen, welche Heizart die günstigste ist und welches Bundesland die teuersten Fernwärmepreise hat:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.