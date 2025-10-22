Strom, Pellets, Gas: So teuer heizt Österreich

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen gehen zurück, die Heizkörper sind länger im Einsatz. Der Winter stellt vor allem für sozial schwächer gestellte Personen eine große Belastung dar. Aufgrund der zahlreichen Krisen half der Staat zumindest beim Strompreis mit Förderungen mit, die Kosten halbwegs niedrig zu halten. Krone+ hat sich angesehen, wovon die Heizkosten abhängen, welche Heizart die günstigste ist und welches Bundesland die teuersten Fernwärmepreise hat: