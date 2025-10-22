Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Insider überzeugt

Aus und vorbei! Alaba wird Real Madrid verlassen

Fußball International
22.10.2025 14:05
David Alaba
David Alaba(Bild: GEPA)

Die Spatzen haben es seit Längerem von den Dächern gepfiffen und nun wird es offenbar tatsächlich wahr: David Alaba scheint Real Madrid im kommenden Sommer verlassen zu müssen!

0 Kommentare

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano in Erfahrung gebracht haben will, wird Spaniens Rekordmeister den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag des Wieners definitiv nicht verlängern. Allerdings lässt sich der Italiener ein Hintertürchen offen, wenn er diese Kunde ergänzt mit: „Sofern es nicht in letzter Minute noch eine Überraschung gibt …“

Kreuzbandriss kurz vor Weihnachten 2023
So oder so: Nachdem der ÖFB-Teamkapitän bereits im Sommer ein Kandidat für einen Abgang aus Madrid gewesen war, hält sich der Überraschungseffekt generell eher in engen Grenzen. Der Kreuzbandriss kurz vor Weihnachten 2023 und die Nachwirkungen davon brachten die Karriere von Alaba bei Real und auch im Nationalteam Österreichs ordentlich ins Stottern.

David Alaba
David Alaba(Bild: AFP/APA/JAVIER SORIANO)

Seine Verletzungshistorie sorgte bei Real in den vergangenen Jahren jedenfalls für Kopfzerbrechen, in Verbindung mit dem hohen Gehalt des Wiener bei den Madrilenen – kolportiert werden rund 22,5 Millionen Euro – eine gefährliche Mischung bezüglich eines neuen Vertrags. Den es nun laut Romano eben definitiv nicht mehr geben wird …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Real Madrid
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
153.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
124.793 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
102.969 mal gelesen
Mehr Fußball International
Abflug nach Glasgow
Volles Vertrauen! Sturm stärkt Jungstar den Rücken
Insider überzeugt
Aus und vorbei! Alaba wird Real Madrid verlassen
„In Camorra-Händen“
Serie-B-Klub Juve Stabia versinkt im Mafia-Sumpf!
„Muskuläre Verletzung“
Bitter! Rapid-Topscorer Mbuyi fällt lange aus
Grausiges CL-Debakel
Leverkusen nach 2:7: „Wir fühlen viel Schmerz!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf