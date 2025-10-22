Aus und vorbei! Alaba wird Real Madrid verlassen

Die Spatzen haben es seit Längerem von den Dächern gepfiffen und nun wird es offenbar tatsächlich wahr: David Alaba scheint Real Madrid im kommenden Sommer verlassen zu müssen!
Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano in Erfahrung gebracht haben will, wird Spaniens Rekordmeister den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag des Wieners definitiv nicht verlängern. Allerdings lässt sich der Italiener ein Hintertürchen offen, wenn er diese Kunde ergänzt mit: „Sofern es nicht in letzter Minute noch eine Überraschung gibt …“
Kreuzbandriss kurz vor Weihnachten 2023
So oder so: Nachdem der ÖFB-Teamkapitän bereits im Sommer ein Kandidat für einen Abgang aus Madrid gewesen war, hält sich der Überraschungseffekt generell eher in engen Grenzen. Der Kreuzbandriss kurz vor Weihnachten 2023 und die Nachwirkungen davon brachten die Karriere von Alaba bei Real und auch im Nationalteam Österreichs ordentlich ins Stottern.
Seine Verletzungshistorie sorgte bei Real in den vergangenen Jahren jedenfalls für Kopfzerbrechen, in Verbindung mit dem hohen Gehalt des Wiener bei den Madrilenen – kolportiert werden rund 22,5 Millionen Euro – eine gefährliche Mischung bezüglich eines neuen Vertrags. Den es nun laut Romano eben definitiv nicht mehr geben wird …
