Aus und vorbei! Alaba wird Real Madrid verlassen

Kreuzbandriss kurz vor Weihnachten 2023

So oder so: Nachdem der ÖFB-Teamkapitän bereits im Sommer ein Kandidat für einen Abgang aus Madrid gewesen war, hält sich der Überraschungseffekt generell eher in engen Grenzen. Der Kreuzbandriss kurz vor Weihnachten 2023 und die Nachwirkungen davon brachten die Karriere von Alaba bei Real und auch im Nationalteam Österreichs ordentlich ins Stottern.