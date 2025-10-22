Grammys ehren Mariah Carey als „Person des Jahres“

200 Millionen verkaufte Alben

Die 56-Jährige gilt mit über 200 Millionen verkauften Alben als erfolgreichste Solokünstlerin der Musikgeschichte. Sie schrieb 19 Nummer-eins-Hits in den US-Charts, darunter den Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“. Erst in diesem Jahr veröffentlichte Carey ihr 16. Studioalbum „Here For It All“, das in den USA in die Top Ten der Billboard-Charts einstieg.