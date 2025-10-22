Aber der ORF holt Weichselbraun für diese Show!

Balázs‘ Emo-Haarschnitt

Erwarten dürfe man sich einerseits „Momente, wo man sich denkt, jö, schön, das wieder mal zu sehen, da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Und auf der anderen Seite Dinge, die man entweder nie gesehen oder erfolgreich verdrängt hat ... wie Balázs‘ Emo-Haarschnitt aus den frühen 2000ern“, erklärt Knoll in einer Aussendung. „Wir schauen ins Familienalbum und lassen wirklich nichts aus“, versichert Weichselbraun.