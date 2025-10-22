Vorteilswelt
Kein „Dancing Stars“

Aber der ORF holt Weichselbraun für diese Show!

Adabei Österreich
22.10.2025 14:23
Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll
Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll(Bild: ORF)

Auf eine weitere Staffel „Dancing Stars“ heißt es ESC-bedingt noch länger warten. Der ORF will auf die Show aber nicht ganz verzichten und beleuchtet ab Freitag (20.15 Uhr) „Magic Moments“ aus der 20-jährigen Geschichte. Durch die Sendung führen Andi Knoll und Mirjam Weichselbraun.  

Zum Auftakt begrüßen Andi Knoll und Mirjam Weichselbraun Promis und Profitänzer, um die lustigsten Momente Revue passieren zu lassen. Zwei weitere einstündige Sendungen drehen sich um spektakuläre Tänze (31. Oktober) und die besten Geschichten (7. November).

Michi Kirchgasser, Balazs Ecker, Kathrin Metzinger, Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll
Michi Kirchgasser, Balazs Ecker, Kathrin Metzinger, Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll(Bild: ORF)

Drei Star-Gäste
Zu Gast in der ersten Sendung sind „Dancing Star“-Michaela Kirchgasser, Profitänzerin Kathrin Menzinger und Juror Balázs Ekker.

Lesen Sie auch:
So begann die Erfolgsreihe 2005: Mirjam Weichselbraun, Marika Lichter, Andy Kainz, Alfons Haider ...
20 Jahre Dancing Stars
Marika Lichter: „Ich verdanke diesem Format viel“
22.09.2025

Balázs‘ Emo-Haarschnitt
Erwarten dürfe man sich einerseits „Momente, wo man sich denkt, jö, schön, das wieder mal zu sehen, da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Und auf der anderen Seite Dinge, die man entweder nie gesehen oder erfolgreich verdrängt hat ... wie Balázs‘ Emo-Haarschnitt aus den frühen 2000ern“, erklärt Knoll in einer Aussendung. „Wir schauen ins Familienalbum und lassen wirklich nichts aus“, versichert Weichselbraun.

