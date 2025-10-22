Vorteilswelt
22. Staffel kommt!

Heidi Klum kehrt mit „Project Runway“ 2026 zurück

Society International
22.10.2025 10:20
Heidi Klum kann von „Project Runway“ nicht genug bekommen: 2026 kehrt die Show mit einer 22. ...
Heidi Klum kann von „Project Runway" nicht genug bekommen: 2026 kehrt die Show mit einer 22. Staffel zurück.

Heidi Klum (52) wird 2026 erneut als Moderatorin bei der US-Designer-Show „Project Runway“ den Ton angeben. Disney hat jetzt die 22. Staffel der Fashion-Sendung, in der junge Modeschöpfer gegeneinander antreten, angekündigt. 

Sie freue sich sehr darauf, mit ihren Kollegen, darunter US-Designer Christian Siriano, 2026 zurückzukehren, schrieb Klum auf Instagram. Die Show erscheint auf Freeform, Disney+ und Hulu.

Auch auf Instagram verkündete Heidi Klum, dass sie mit einer neuen Staffel von „Project Runway“ im kommenden Jahr zurückkommen wird:

War „wie Nach-Hause-Kommen“
In diesem Jahr hatte Klum bei der von Juli bis September laufenden 21. Staffel erstmals seit Längerem wieder die Gastgeberrolle übernommen. „Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen“, sagte Klum zuvor dem „People“-Magazin.

Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei „Project Runway“ zusammen mit dem Modeberater Tim Gunn ausgestiegen. US-Model Karlie Kloss trat damals Klums Nachfolge an.

