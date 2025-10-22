Heidi Klum kehrt mit „Project Runway“ 2026 zurück

Heidi Klum (52) wird 2026 erneut als Moderatorin bei der US-Designer-Show „Project Runway“ den Ton angeben. Disney hat jetzt die 22. Staffel der Fashion-Sendung, in der junge Modeschöpfer gegeneinander antreten, angekündigt.
Sie freue sich sehr darauf, mit ihren Kollegen, darunter US-Designer Christian Siriano, 2026 zurückzukehren, schrieb Klum auf Instagram. Die Show erscheint auf Freeform, Disney+ und Hulu.
Auch auf Instagram verkündete Heidi Klum, dass sie mit einer neuen Staffel von „Project Runway“ im kommenden Jahr zurückkommen wird:
War „wie Nach-Hause-Kommen“
In diesem Jahr hatte Klum bei der von Juli bis September laufenden 21. Staffel erstmals seit Längerem wieder die Gastgeberrolle übernommen. „Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen“, sagte Klum zuvor dem „People“-Magazin.
Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei „Project Runway“ zusammen mit dem Modeberater Tim Gunn ausgestiegen. US-Model Karlie Kloss trat damals Klums Nachfolge an.
